美国农业部邀请生产者回答2022农业普查

华盛顿2022年11月22日 /美通社/ -- 今天，美国农业部（USDA）向50个州的所有已知农业生产者发送了调查代码，邀请他们在agcounts.usda.gov上在线回答2022年农业普查。农业普查是美国所有州、县和地区唯一全面、公正的农业数据。 通过填写调查，美国各地的生产者可以讲述他们的故事，并帮助创造有影响力的机会，更好地为生产者及其子孙后代服务。

2022年农业普查将分阶段发送，纸质问卷将于12月提供。生产者只需回答一次，安全的在线回答和邮寄回答皆可。在线调查提供省时功能，非常适合于忙碌的生产者。所有问卷回答截止日期为2023年2月6日。在2022年生产和销售（或正常情况下销售）1000美元或以上农产品的各种规模的城市和乡村农场经营都包含在该农业普查中。

"2022年农业普查是美国农业一个强有力的发声源。通过农业普查收集的信息影响着未来几年将对农业生产者及其社区产生巨大影响的政策决策，"农业部部长Tom Vilsack表示。"我强烈建议所有农民，无论经营规模是大是小，都要及时完成并返回农业普查。这是你们发出自己的声音、提升价值和展示美国农业独特性的绝佳机会。"

农业普查从1840年开始为美国农业服务，现在由美国农业部国家农业统计局（NASS）每五年进行一次，是当今美国农业的完整写照。此项普查强调土地使用和所有权、生产者特点、生产实践、收入和支出等主题。

"我们的农民和农场工人对我们的国家和世界产生了令人难以置信的影响。在此先感谢他们回答农业普查，"NASS行政官Hubert Hamer表示。"我们知道到他们的时间非常宝贵，因此我们让回答变得比以往任何时候都更方便、更现代。"

在农业普查期间，NASS审议了对问卷的修订，以记录行业的变化和新兴趋势。2022年问卷的变化包括增加了关于精准农业使用、大麻生产、无绒毛羊以及对互联网接入问题进行更新等新问题。

对农业普查的回答应符合USC 2204（g）公法105-113第7篇的法律要求。该法要求NASS对所有信息保密，仅出于统计目的使用数据，并仅以汇总形式公布，以防止披露任何个别生产者或农场经营的身份。NASS将于2024年初公布农业普查结果。

要了解有关农业普查的更多信息，请访问www.nass.usda.gov/agcensus。在网站上，生产者和其他数据用户可以访问常见问题、过去的农业普查数据、特别研究信息等。有关这些要点和最新信息，请在twitter的@usda_nass上关注USDA NASS。

NASS是负责编制美国农业官方数据的联邦统计机构，致力于为美国农业提供及时、准确和有用的统计数据。

USDA是一家平等机会提供者、雇主和贷款机构。

USDA National Agricultural Statistics Service

SOURCE USDA National Agricultural Statistics Service