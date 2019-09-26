美国少数族裔经贸发展局拨款360万美元 支持印第安人社区的商业发展

华盛顿2019年9月26日 /美通社/ -- 美国商务部少数族裔经贸发展局(MBDA)今天宣布拨款360万美元，大力支持印第安人社区的商业发展。这笔资金占MBDA今年所有拨款的17%，比例相当可观。

美国商务部长威尔伯-罗斯(Wilbur Ross)表示："在特朗普总统的指导下，印第安人社区的经济正在蓬勃发展。我们推出的相关项目能进一步帮助土著人拥有的企业在这种前所未有的经济环境下巩固发展，进而在社区中创造就业和新机遇。"

这些项目的多样性表明，土著企业有望进一步推动创业发展并培育全球竞争力。项目涵盖了一系列满足印第安人社区当前需求的战略，包括但不限于：获得资本、孵化器/加速器、联邦计划指导，公私合作和宽带。而最终目标就是确保部落创业者和企业能更好地对接商机，并获得创业知识方面的培训，从而为经济增长奠定更坚实的基础。

MBDA局长亨利-蔡尔兹二世(Henry Childs II)说："这些拨款证明了MBDA长期致力于支持印第安人社区的经济发展。这个社区在能源、旅游和博彩等多个经济领域都取得了成功。土著社区是区域经济的重要组成部分，却往往与促进区域和农村发展的举措脱节，这也导致印第安人社区的社会经济发展成果与其他地区产生了差距。MBDA的拨款将带动区域和农村发展工作深入土著社区。"

获得2019财年拨款的组织包括：

Arizona Hispanic Chamber of Commerce（亚利桑那州西班牙裔商会）

Asian, Inc.

National Center for American Indian Enterprise Development（美国印第安人企业发展国家中心）

Native American Development Corporation

Oregon Native American Business Entrepreneurial Network（俄勒冈州美国土著企业创业网络）

新墨西哥州立大学校董会

Rural Community Assistance Corporation

Rural Enterprises of Oklahoma , Inc.

, Inc. 萨利希-库坦纳学院( Salish Kootenai College )

) Sault Ste. Marie Tribe of Chippewa Indians部落

of Chippewa Indians部落 Southwest Business Development Consultants, LLC

Spruce Root, Inc.

The TAALA Fund基金

这笔拨款的有效期为2年，从2019年9月到2021年8月。所有获得拨款者都将得到MBDA及其美国土著商业发展办公室的管理和技术支持。

少数族裔经贸发展局(MBDA)简介

MBDA是唯一致力于通过动员和推进公共与私营部门计划、政策和研究，帮助美国少数族裔企业实现增长和提升全球竞争力的美国联邦机构。我们的服务能够更好地支持少数族裔企业创造就业机会、建立一定的规模和能力、提高营收，并在地区、全国和国际层面上进行扩张。2019年，MBDA迎来通过支持创业实现经济赋权的50周年，并将继续致力于为所有美国少数族裔企业赢得未来。垂询详情，请访问： www.mbda.gov 。

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