美國少數族裔經貿發展局撥款360萬美元 支持印第安人社區的商業發展

華盛頓2019年9月26日 /美通社/ -- 美國商務部少數族裔經貿發展局(MBDA)今天宣佈撥款360萬美元，大力支持印第安人社區的商業發展。這筆資金占MBDA今年所有撥款的17%，比例相當可觀。

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示：「在特朗普總統的指導下，印第安人社區的經濟正在蓬勃發展。我們推出的相關項目能進一步幫助土著人擁有的企業在這種前所未有的經濟環境下鞏固發展，進而在社區中創造就業和新機遇。」

這些項目的多樣性表明，土著企業有望進一步推動創業發展並培育全球競爭力。項目涵蓋了一系列滿足印第安人社區當前需求的策略，包括但不限於：獲得資本、孵化器/加速器、聯邦計劃指導，公私合作和寬頻。而最終目標就是確保部落創業者和企業能更好地對接商機，並獲得創業知識方面的培訓，從而為經濟增長奠定更堅實的基礎。

MBDA局長Henry Childs II說：「這些撥款證明了MBDA長期致力於支持印第安人社區的經濟發展。這個社區在能源、旅遊和博彩等多個經濟領域都取得了成功。土著社區是區域經濟的重要組成部分，卻往往與區域和農村發展工作相脫節，這也導致印第安人社區的社會經濟發展成果與其他地區產生了差距。MBDA的撥款將帶動區域和農村發展工作深入土著社區。」

獲得2019財政年度撥款的機構包括：

Arizona Hispanic Chamber of Commerce（亞利桑那州西班牙裔商會）

Asian, Inc.

National Center for American Indian Enterprise Development（美國印第安人企業發展國家中心）

Native American Development Corporation

Oregon Native American Business Entrepreneurial Network（俄勒岡州美國土著企業創業網絡）

新墨西哥州立大學校董會

Rural Community Assistance Corporation

Rural Enterprises of Oklahoma , Inc.

, Inc. 薩利希-庫坦納學院( Salish Kootenai College )

) Sault Ste. Marie Tribe of Chippewa Indians部落

of Chippewa Indians部落 Southwest Business Development Consultants, LLC

Spruce Root, Inc.

The TAALA Fund基金

這筆撥款的有效期為2年，從2019年9月到2021年8月。所有獲得撥款者都將得到MBDA及其美國土著商業發展辦公室的管理和技術支持。

少數族裔經貿發展局(MBDA)簡介

MBDA是唯一致力於透過動員和推進公共與私營部門計劃、政策和研究，幫助美國少數族裔企業實現增長和提升全球競爭力的美國聯邦機構。我們的服務能夠更好地支持少數族裔企業創造就業機會、建立一定的規模和能力、提高收入，並在地區、全國和國際層面上進行擴張。2019年，MBDA迎來透過支持創業實現經濟賦權的50周年，並將繼續致力於為所有美國少數族裔企業贏得未來。查詢詳情，請瀏覽： www.mbda.gov 。

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