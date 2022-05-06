美國唯一的英語亞洲娛樂有線網絡 ChimeTV 將於今年稍後推出

Charter 率先同意發行電視史上唯一由亞裔美國人和女性擁有的頻道

ChimeTV 將展示來自全球亞裔美國人和太平洋島民社區不同文化的亞洲卓越表現

洛杉磯2022年5月6日 /美通社/ -- 大眾娛樂電視網絡和數碼平台 ChimeTV 致力以英語為多代亞裔美國人和太平洋島民觀眾提供服務，將於今年稍後隆重推出，成為唯一一個代表美國和世界各地亞洲人聲音和故事的 24 小時頻道。營運 Spectrum 品牌的互聯網、電視、流動和語音服務的 Charter Communications, Inc. 將在其 Spectrum TV Select® 影片層上播放新頻道。

ChimeTV 行政總裁 Faith Bautista 表示：「我們網絡的願景源於想向少數群體發出真實聲音，該少數群體對美國社會結構和經濟作出重大貢獻，但在電視螢上的代表性卻嚴重不足，我們熱衷於提供反映美國和亞洲世界真實面貌的內容。我們讚賞 Charter 承諾將其線性平台開放給一個能夠激發亞裔美國人和太平洋島民觀眾的頻道，並作為節目和內容的主要聲音、權威和供應商，描繪了豐富多元的亞洲經驗和文化。」