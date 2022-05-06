美國唯一的英語亞洲娛樂有線網絡 ChimeTV 將於今年稍後推出
May 06, 2022, 09:53 ET
Charter 率先同意發行電視史上唯一由亞裔美國人和女性擁有的頻道
ChimeTV 將展示來自全球亞裔美國人和太平洋島民社區不同文化的亞洲卓越表現
洛杉磯2022年5月6日 /美通社/ -- 大眾娛樂電視網絡和數碼平台 ChimeTV 致力以英語為多代亞裔美國人和太平洋島民觀眾提供服務，將於今年稍後隆重推出，成為唯一一個代表美國和世界各地亞洲人聲音和故事的 24 小時頻道。營運 Spectrum 品牌的互聯網、電視、流動和語音服務的 Charter Communications, Inc. 將在其 Spectrum TV Select® 影片層上播放新頻道。
ChimeTV 行政總裁 Faith Bautista 表示：「我們網絡的願景源於想向少數群體發出真實聲音，該少數群體對美國社會結構和經濟作出重大貢獻，但在電視螢上的代表性卻嚴重不足，我們熱衷於提供反映美國和亞洲世界真實面貌的內容。我們讚賞 Charter 承諾將其線性平台開放給一個能夠激發亞裔美國人和太平洋島民觀眾的頻道，並作為節目和內容的主要聲音、權威和供應商，描繪了豐富多元的亞洲經驗和文化。」
Bautista 補充說：「ChimeTV 代表著我們歷史上此時必要和重要的事情，從本質而言，CHIME 代表改變媒體娛樂的歷史。」
ChimeTV 的營運代表新網絡可 Charter 營運的 41 個州的公司影片客戶使用，其中包括美國亞洲人口最多的媒體市場，如紐約、洛杉磯、檀香山、達拉斯、坦帕和奧蘭多。
Charter 節目採購執行副總裁 Tom Montemagno 表示：「Charter 長期以來致力提供反映客戶不同聲音和觀點的節目。我們期待在 ChimeTV 推出後，將它加入我們的陣容，並為數百萬 Spectrum 客戶提供及時且獨特的亞洲主題生活方式和娛樂內容。」
ChimeTV 總裁 Bob Rose 表示：「該網絡已經安排了節目合作夥伴，包括總部位於新加坡的 allrites（電影和電視內容的全球領導者），以採購節目，包括原創作品和系列節目。 allrites 可以接觸到亞洲備受尊敬的工作室，並由具有豐富亞洲節目、授權和艾美獎獲獎製作經驗的行政人員領導；我們將為美國觀眾提供他們從未看過的內容。」
ChimeTV 將很快開始一項數碼宣傳活動，以覆蓋所有社交平台的觀眾，與亞洲頂級網紅合作，從而推出開創先河的網絡。以 Faith Bautista 目前的公共事務平台 Owning A Piece of America（可在 Spectrum News 1 上收看）為基礎，該 24 小時網絡將專注於亞洲社區，借助亞洲之愛對抗亞洲仇恨。它將使用公益廣告和市政廳會議，邀請流行文化、醫學、科學、技術、商業、政治和體育領域的知名亞裔美國人和太平洋島民領導人參加。
關於 ChimeTV
ChimeTV 是唯一一家專注於亞裔美國人的 24 小時全天候綜合娛樂節目有線電視網絡，以英語提供，由亞裔美國人擁有。它將以娛樂性、令人振奮、有抱負、有趣和資訊豐富的內容為特色，同時向亞裔美國人和太平洋島民社區發出積極的訊息，以促進亞洲的愛、文化和故事。ChimeTV 將專注於亞洲娛樂、音樂、電影、美容、體育、藝術和商業方面的卓越表現，同時促進信任、家庭和文化。CHIME：改變媒體娛樂的歷史。
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SOURCE ChimeTV
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