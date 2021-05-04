美國亞裔聯合會發起以改善整個美國社會的亞裔和太平洋島居民倡導、權力和代表制

首先，TAAF 將把精力集中在最迫切需要的三個領域：

反仇恨： TAAF 將支援組織和領導人建立長期的解決方案，以衡量和防禦反 AAPI 暴力。

TAAF 將支援組織和領導人建立長期的解決方案，以衡量和防禦反 AAPI 暴力。 數據與研究： TAAF 將努力開發通用數據標準，以更好追蹤針對 AAPI 社區的仇恨和暴力事件，同時投資於數據為本的研究，確定 AAPI 社區的需求，以為未來的決策、倡導和慈善事業提供資訊。

TAAF 將努力開發通用數據標準，以更好追蹤針對 AAPI 社區的仇恨和暴力事件，同時投資於數據為本的研究，確定 AAPI 社區的需求，以為未來的決策、倡導和慈善事業提供資訊。 教育：TAAF 將幫助編制反映美國亞裔故事的亞裔美國人和太平洋島民的歷史的 K-12 和高等教育課程。TAAF 還將資助藝術、媒體和電影中的故事敍述，包括 AAPI 的經驗和 AAPI 對美國歷史的精彩貢獻。

TAAF 總裁 Sonal Shah 表示：「我們建立了 TAAF，以捍衛生活在該國的 2,300 萬亞裔美國人和太平洋島民，並幫助我們大家共同為自己的繁榮而奮鬥。TAAF 希望鞏固和加強 AAPI 的力量，特別是當我們面臨仇恨和暴力的指數級增長時。AAPI 社區需要系統性的變革，以確保我們在美國人生活的各方面得到更好的支援、代表和表揚。TAAF 計劃引發這種系統性變化，並從根本上幫助為 AAPI 轉型賦能以支援未來。」 Shah 曾擔任奧巴馬總統的副助理，並創立了白宮社會創新與公民參與辦公室。

TAAF 的董事會 (https://www.taaf.org/our-team) 由董事會主席 Li Lu 領導，其也是 Himalaya Capital 創始人兼主席。董事會由商業和社會影響力負責人組成，他們環繞透過統一、資金充足的平台為 AAPI 社區帶來投資和資源的需求。TAAF 還將受益於 30 多位 AAPI 領先領導人和社區盟友的諮詢委員會的支援，他們在公共政策、商業、慈善、媒體和藝術領域將擔任 TAAF 的大使，並支援其工作的發展 。顧問委員會的創始成員包括 CNN 主持人 Lisa Ling 和 Fareed Zakaria、喬治布殊中心行政總裁 Ken Hersh、演員兼製片人 Daniel Dae Kim、籃球運動員林書豪、世界銀行前總裁 Jim Kim 和前國務卿賴斯。

除了最初承諾的 1.25 億美元外，TAAF 還邀請商界和慈善事業的領導人參加其「AAPI 施予挑戰賽」。這是一項為期 5 年的承諾，旨在為資金不足的 AAPI 社區和善舉帶來急需的資源。TAAF 將與參加「亞裔和太平洋島居民施予挑戰賽」的合作夥伴合作，開發計劃並幫助將 TAAF 的使命和願景變為現實。

TAAF 已經在 AAPI 社區中進行了幾項關鍵投資，以確保組織可以應對反 AAPI 的仇恨和暴力。在 2021 年 3 月亞特蘭大地區發生慘烈的槍擊事件後，TAAF 向亞美公義促進中心（「AAJC」）分配了 100 萬美元，為制止 AAPI 仇恨提供了 100 萬美元，向全美亞太裔婦女論壇（「 NAPAWF」）提供了 100 萬美元 。這些贈款將提供持續的支援，因這些組織將監測反 AAPI 仇恨事件，並建立長期評估和抵禦社區仇恨的系統。

TAAF 網站載有迄今為止提供的贈款完整列表。https://www.taaf.org/projects。

亞美公義促進中心總裁兼執行董事 John C. Yang 表示：「公義促進，亞美公義促進中心很自豪能夠與 TAAF 合作，代表亞裔美國人社區將新的資源和合作夥伴聚集一起。至關重要的是，我們所有人都必須在我們歷史上的關鍵時刻和不斷發展的正義中努力尋求解決方案，以滿足我們社區的需求，AAJC 致力參與這項運動。」

TAAF 將於明天 5 月 4 日（星期二）下午 3 時（美國東部時間）舉辦一場虛擬的發佈會：「宣揚力量：亞裔美國人的未來」(Claiming Power: The Future of Asian Americans) 以拉開序幕。克林頓總統、喬治布殊總統和歐巴馬總統將致開幕辭。活動還將舉行有關建立權力、歸屬、建立聯盟和「AAPI 施予挑戰賽」小組討論。NowThis 是此活動的獨家媒體合作夥伴，並將在其 Facebook 和 YouTube 頻道上直播。如欲了解更多活動資訊、演講者的完整名單以及報名詳情，請瀏覽 https://events.bizzabo.com/TAAFForum。

關於美國亞裔聯合會

美國亞裔聯合會 (TAAF) 是召集人、促成者和資助者，致力為亞裔和太平洋島居民社區加速機遇和繁榮。TAAF 支援致力為 AAPI 善舉工作的倡導者和組織，以便我們可以共同更有效採取行動，抵制仇恨和暴力，並建立改善 AAPI 在整個美國社會的主張、權力和代表權所需的基礎設施。我們成立之初就是為了解決長期缺乏向 AAPI 社區提供的投資和資源問題，我們致力成為為居住在美國的 2,300 萬名亞裔美國人和太平洋島居民創造永久且不可撤銷的歸屬感的促成者。自成立以來，TAAF 董事會在未來五年內籌集了 1.25 億美元，用於支援 AAPI 組織和善舉，這是亞裔美國人有史以來最大的慈善承諾，完全致力支援 AAPI 社區。如欲了解更多關於 TAAF 的更多資訊，請瀏覽 www.taaf.org。

傳媒聯絡人：

美國亞裔聯合會

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SOURCE The Asian American Foundation