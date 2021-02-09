美国癌症协会宣布新的癌症研究多元化计划

美国癌症协会今天宣布了癌症研究多元化计划，这是一个永久性的保护伞，将为美国癌症协会建立更加多元化的科学工作者社区提供支持。这一计划的实施是依靠Elizabeth Gross和Phill Gross夫妇及其家人的慷慨捐赠。 Tweet this

“美国癌症协会的目标是到2035年将美国癌症死亡率再降低40%。”美国癌症协会首席执行官Gary Reedy说道， “要完成这项雄心勃勃的计划，我们必须解决癌症中存在的种族健康差异。这包括通过增加有色人种研究人员和临床医生的比例来解决对科学工作者多元化和包容性的迫切需求。我们非常感谢Elizabeth和Phill Gross为这项改变游戏规则的举措提供的慷慨资助。”

根据美国国立卫生研究院的数据，黑人和拉丁裔科研人员提出的拨款申请数量非常少，分别仅为2%和4%。这不可避免地造成进入癌症研究职业阶段的有色人种数量相对更少。 癌症研究多元化计划将促进对生物医学癌症研究中代表性不足人群的本科生的培训，并鼓励从事相关职业以加强癌症研究领域的多元化，从而在美国癌症协会现有的研究职业发展拨款计划的基础上进一步扩展加强。 更加多元化的科学工作者队伍至关重要，它可以促进问题解决、推动创新以及最终让科学界做好更充分的准备，以应对癌症预防、治疗和护理中存在的不平等现象。

“在与癌症的斗争中，研究的进步为挽救数百万人的生命带来最大的希望。”Elizabeth Gross说道， “Phill和我相信，为更加多元化的癌症研究人员社区创造机会，不仅会激发创新和创造力，还将有助于消除健康差异，建立各个社区之间的信任，为所有人推动癌症防治。我们非常高兴能够与美国癌症协会一起来协助这项重要的工作。”

计划首先将以“美国癌症协会/Gross家族研究多元化实习项目”的名义每年提供40个实习机会，为期10年。

此外还成立了一个咨询委员会，专门负责实习计划的实施，并领导制定保护伞下的新计划。新计划将包括其他面向代表性不足的学生、教职员工和临床医生的针对性计划，所有这些计划都旨在提高癌症研究和患者护理工作者队伍的多元化。

在癌症研究多元化计划保护伞下预期可能符合条件的概念包括为传统黑人大学（HBCU）和其他少数族裔服务机构提供的专门机构研究经费；可向人种或种族背景在科学界代表性不足的人们提供的医师科学家临床医生拨款；以及完成研究多元化实习后的职业发展协助。

关于美国癌症 协会

美国癌症协会是一支由150万名志愿者组成的全球基层力量，致力于拯救生命、颂扬生命，引领为实现无癌世界而进行的战斗。从突破性研究，到治疗地点附近的免费住宿、全天候实时帮助热线，前往治疗地点的免费搭乘，以及召集实力活动家来唤起人们的意识并产生影响，协会从各个角度抗击癌症。要获知更多信息，请访问www.cancer.org

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SOURCE American Cancer Society