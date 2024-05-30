美国邮政发布犬只咬伤事件全国排名

"邮递员每天都面临潜在危险，最常见的莫过于与犬只相遇。只要一次互动就可能让邮递员受伤。" USPS 员工安全与健康意识经理 Leeann Theriault 表示，"美国邮政一贯鼓励负责任地饲养宠物。全国防犬只咬伤活动旨在提高对犬只咬伤的认识，以确保我们的客户、其犬只和邮递员在投递邮件时的安全。"

犬只主人可帮助确保邮件能安全的投递

邮递员知道所有犬只都会咬人，即使是那些被认为没有攻击性的犬只也是如此。犬只通常会保护自己的领地，犬只的主人有责任管控它们，以确保邮件能安全的投递。

大多数人都知道其邮递员每天到达的大概时间。在邮递员到达您的家之前请将您的犬只拴好，尽量减少任何潜在的危险互动。

当邮递员来到您家时，将犬只：

留在屋内或栅栏后面;

让远离门口或将其留在其他房间；或

用牵引绳拴好。

犬只主人还应提醒孩子不要直接从邮递员处接收邮件，否则，犬只可能会将邮递员视为对孩子的威胁。

随时了解情况，提前查看邮件

通过使用 USPS 的一项免费服务 Informed Delivery，客户能从电脑、平板电脑或移动设备上对即将投递的信件和包裹进行数字预览。自 2017 年推出以来，已有超过 5200 万客户注册了该服务。在 informeddelivery.usps.com 上注册。此项服务可以帮助犬只主人预测其邮递员将何时到达。

犬只袭击的后果

根据 Insurance Information Institute 获得的最新信息，被犬只咬伤的每起索赔平均费用为 64555 美元。当邮政员工受伤时，犬只主人可能要承担医疗费用、误工费、制服更换费用以及员工的伤害和精神损失赔偿。

投递时保持警惕

邮递员接受过培训，会留意可能存在犬只的区域。他们接受过训练，能警惕潜在的危险情况，并留意犬只领地。

邮递员受过以下培训：

进入院子时，发出不具威胁的声音或摇动篱笆以警示犬只；

切勿惊吓犬只；

始终对任何犬只保持警惕；

切勿假设犬只不会咬人；

切勿尝试抚摸或投喂犬只；以及

将脚放在向外打开的门上，以防止犬只逃跑。

如果犬只发动攻击，邮递员接受的训练是站稳脚跟，并用类似邮差包之类的东西护住身体，将自己与犬只隔开，并在必要时使用犬只驱赶剂。

邮递员 Tara Snyder 表示："尽管顾客的犬只对大多数人很友善，但总会碰到糟心的日子。根据我以往的经验，我知道，即使犬只在屋内，客户也需要确保他们的门处于关紧状态，这样犬只便无法推开门扑咬邮递员。"

邮递员有工具可以提醒其注意路上的犬只。邮递员手持扫描仪上的犬只警示功能可以提醒他们可能存在的犬只危险，在邮件分拣时必须使用犬只警示卡，以提醒邮递员注意那些可能有狗干扰投递的地址。

暂停邮件投递

当邮递员感到危险时，可以停止邮件服务。在邮递员认为能够安全地继续投递之前，犬只主人必须在当地的邮局亲自领取邮件。若邮递员认为某户或某社区不安全，无法进行邮件投递，且无法通知居民邮件服务已暂停，则居民需与当地邮局主管联系，以获取更多信息。居民还需前往邮局取回邮件，直到可以安全地恢复投递为止。如果危险的犬只问题不能得到解决，则可能要求犬只主人租用邮局信箱来接收邮件。

2023 年各城市犬只攻击事件排名

有 30 个城市排名前 20，因为某些城市报告的袭击次数相同。欲了解特定城市或城镇的 2023 年犬只袭击事件数据，请联系当地的 USPS 公共关系代表。

2023 年日历年 城市 州 2023 排名 洛杉矶 加利福尼亚州 (CA) 65 1 休斯顿 得克萨斯州 (TX) 56 2 芝加哥 伊利诺伊州 (IL) 48 3 圣路易 密苏里州 (MO) 46 4 克里夫兰 俄亥俄州 (OH) 44 5 圣地亚哥 加利福尼亚州 (CA) 41 6 达拉斯 得克萨斯州 (TX) 39 7 辛辛那提 俄亥俄州 (OH) 38 8 费城 宾夕法尼亚州 (PA) 34 9 哥伦布 俄亥俄州 (OH) 33 10 堪萨斯城 密苏里州 (MO) 32 11 印第安纳波利斯 印第安纳州 (IN) 30 12 孟菲斯 田纳西州 (TN) 29 13 路易斯维尔 肯塔基州 (KY) 28 14 明尼阿波利斯 明尼苏达州 (MN) 27 15 阿尔伯克基 新墨西哥州 (NM) 26 16 圣安东尼奥 得克萨斯州 (TX) 26 16 萨克拉门托 加利福尼亚州 (CA) 26 16 密尔沃基 威斯康星州 (WI) 23 17 代顿 俄亥俄州 (OH) 23 17 沃思堡 得克萨斯州 (TX) 23 17 迈阿密 佛罗里达州 (FL) 21 18 丹佛 科罗拉多州 (CO) 21 18 奥马哈 内布拉斯加州 (NE) 21 18 布法罗 纽约州 (NY) 20 19 旧金山 加利福尼亚州 (CA) 20 19 长滩 加利福尼亚州 (CA) 19 20 塔尔萨 俄克拉何马州 (OK) 19 20 波特兰 俄勒冈州 (OR) 19 20 底特律 密歇根州 (MI) 19 20

犬只咬伤排名前 10 的州：

州 2023 2022 加利福尼亚州 (CA) 727 675 得克萨斯州 (TX) 411 404 俄亥俄州 (OH) 359 311 宾夕法尼亚州 (PA) 334 313 伊利诺伊州 (IL) 316 245 纽约州 (NY) 296 321 佛罗里达州 (FL) 193 220 北卡罗来纳州 (NC) 185 146 密歇根州 (MI) 183 206 密苏里州 (MO) 180 166

请注意： 作为一家独立的联邦机构，美国邮政自负盈亏，其使命是通过向 1.67 亿个地址递送价格合理、可靠和安全的邮件和包裹，每周六天（通常是七天）为每个美国社区提供服务。由两党董事会监督，美国邮政正在实施为期 10 年的"美国递送"转型计划，旨在将邮政网络现代化，恢复长期财务可持续性，显著提高各类邮件和包裹的服务质量，并确保该组织继续保持美国备受重视和信赖的品牌之一。

美国邮政的运营费用通常并非来源于税金，而是依靠邮资、产品和服务的销售来为其运营提供资金。

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联系方式：David P. Coleman

(C) 202-425- 1476

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