Melodity -- экосистема Web3 для музыкальной индустрии, позволяющая полностью раскрыть творческий потенциал благодаря функциям «играй-зарабатывай», «слушай-зарабатывай», NFT и Metaverse.

DoMeta — это метавселенная, почти полностью ориентированная на музыку, где пользователи могут наслаждаться игрой, обучением, созданием и взаимодействием друг с другом или участвовать в живых мероприятиях. Она намерена привлечь сообщества, объединив музыку, DeFi, блокчейн и NFT, а также модель «играй-зарабатывай» в один уникальный пакет.

DoDuet с моделью «слушай-зарабатывай» создаст инновационный опыт, как никакой другой. Это удобная платформа для проведения конкурсов, которая игрофицирует музыку и обеспечивает видимые и легкодоступные призы для артистов. Она будет вознаграждать участников конкурса просто за прослушивание треков и голосование.

DoMart, маркетплейс NFT, предоставит не только распространение песен, но и полный набор возможностей для продажи, покупки, лицензирования и управления составными музыкальными NFT.

Экосистема всегда будет местом, где креативность безгранично растет. Основная цель — позволить музыкальным исполнителям максимизировать свои доходы и известность, предлагая им передовые инструменты для управления собственным творчеством.

Melodity хочет стать эталоном музыкальной индустрии в эту новую эру, контрастируя со старой динамикой, предоставляя артистам новый дом, где они могут получать до 90% дохода от своего творчества.

Далекоидущая цель Melodity — это протокол, разработанный с идеей дать свободу и новые средства всем музыкальным исполнителям, чтобы они могли раскрыть весь потенциал своей музыки», — комментирует генеральный директор Ролен Гузман.

Токен Melodity

Токен Melodity ($MELD) размещен в Binance Smart Chain (BSC). Это средство накопления для среды, и оно находится на ранних стадиях запуска.

Проект Melodity родился из страстного желания основателей облегчить трудные финансовые обстоятельства независимых музыкальных исполнителей. Как бывшие музыканты-любители, основатели стали свидетелями того, как некоторые из их друзей изо всех сил пытаются заработать своим искусством.

Чтобы получить больше информации

https://melodity.org

https://t.me/Melodity_Official_Community

https://twitter.com/meloditytoken

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1718574/Melodity.jpg

SOURCE Melodity