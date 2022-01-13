Melodity -- экосистема Web3 для музыкальной индустрии, позволяющая полностью раскрыть творческий потенциал благодаря функциям «играй-зарабатывай», «слушай-зарабатывай», NFT и Metaverse.
Jan 13, 2022, 04:13 ET
МИЛАН, 13 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Melodity делает еще один огромный шаг в музыкальной индустрии к децентрализованной экономике создателей и начала создавать инфраструктуру монетизации Web 3.0 для совершенно новых способов поддержки музыкантов.
Для этого Melodity создает первоклассную экосистему, состоящую из функций «играй-зарабатывай» (P2E), «слушай-зарабатывай» (L2E) и Metaverse на основе запатентованного блокчейна, который расширит возможности музыкальных исполнителей, профессионалов, фанатов и любителей музыки. Тремя интегрированными платформами являются DoMeta, DoDuet и DoMart.
DoMeta — это метавселенная, почти полностью ориентированная на музыку, где пользователи могут наслаждаться игрой, обучением, созданием и взаимодействием друг с другом или участвовать в живых мероприятиях. Она намерена привлечь сообщества, объединив музыку, DeFi, блокчейн и NFT, а также модель «играй-зарабатывай» в один уникальный пакет.
DoDuet с моделью «слушай-зарабатывай» создаст инновационный опыт, как никакой другой. Это удобная платформа для проведения конкурсов, которая игрофицирует музыку и обеспечивает видимые и легкодоступные призы для артистов. Она будет вознаграждать участников конкурса просто за прослушивание треков и голосование.
DoMart, маркетплейс NFT, предоставит не только распространение песен, но и полный набор возможностей для продажи, покупки, лицензирования и управления составными музыкальными NFT.
Экосистема всегда будет местом, где креативность безгранично растет. Основная цель — позволить музыкальным исполнителям максимизировать свои доходы и известность, предлагая им передовые инструменты для управления собственным творчеством.
Melodity хочет стать эталоном музыкальной индустрии в эту новую эру, контрастируя со старой динамикой, предоставляя артистам новый дом, где они могут получать до 90% дохода от своего творчества.
Далекоидущая цель Melodity — это протокол, разработанный с идеей дать свободу и новые средства всем музыкальным исполнителям, чтобы они могли раскрыть весь потенциал своей музыки», — комментирует генеральный директор Ролен Гузман.
Токен Melodity
Токен Melodity ($MELD) размещен в Binance Smart Chain (BSC). Это средство накопления для среды, и оно находится на ранних стадиях запуска.
Проект Melodity родился из страстного желания основателей облегчить трудные финансовые обстоятельства независимых музыкальных исполнителей. Как бывшие музыканты-любители, основатели стали свидетелями того, как некоторые из их друзей изо всех сил пытаются заработать своим искусством.
Чтобы получить больше информации
https://melodity.org
https://t.me/Melodity_Official_Community
https://twitter.com/meloditytoken
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1718574/Melodity.jpg
SOURCE Melodity
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