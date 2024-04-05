Mercedes-Benz и BYD объединяют усилия - новый DENZA Central для глобальной экспансии BYD

Может ли новый роскошный седан от Mercedes-Benz и BYD стать пионером седанов мирового класса на новой энергии? С поразительным дизайном и инновационной электрификацией это и вправду может быть.

ШТУТГАРТ, Германия, 6 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Mercedes-Benz и BYD, ведущий китайский производитель транспортных средств на новой энергии, недавно протестировали свой новейший совместный автомобиль DENZA на улицах Штутгарта. Во время дорожных испытаний последняя роскошная модель привлекла большое внимание со стороны прохожих.

Даже замаскированный наклейками, кузов нового автомобиля выделяется своим гладким дизайном и инновационной формой. Простые четкие формы с низким сопротивлением ветру воплощают философию Вольфганга Эггера (Wolfgang Egger), дизайнера нового DENZA, бывшего лидера бренда Audi, кульминацией которого является спортивная, но роскошная элегантность электрокара. «Дизайн одновременно энергичный и роскошный», – сказал Эггер, дизайнер автомобиля.

Недавно разработанный DENZA – это совершенно новый автомобиль класса люкс. Оснащенный технологией новой энергии BYD, он станет пионером китайских седанов мирового класса на новой энергии. По прогнозам он поступит в продажу к концу этого года.

С 2023 года автомобили DENZA дебютировали на крупных автосалонах в Таиланде, Германии, Японии, Индонезии, Швейцарии и других странах. Новая модель будет играть ключевую роль в продажах DENZA и BYD на мировом рынке.

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