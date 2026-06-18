MessageWhiz de MMDSmart fait son entrée sur Zoho Marketplace pour étendre les fonctionnalités de messagerie omnicanale automatisée au sein de Zoho CRM

Cette nouvelle intégration permet aux clients communs de déclencher l'envoi de SMS et de messages WhatsApp à partir des flux de travail de gestion de la relation client (CRM) grâce à des fonctionnalités de routage des messages basées sur l'IA

TEL-AVIV, Israël, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- MessageWhiz, la plateforme de messagerie omnicanale fondée sur l'IA de MMDSmart, a annoncé le lancement de son intégration sur Zoho Marketplace pour permettre aux utilisateurs de Zoho CRM d'automatiser l'envoi de SMS et de messages WhatsApp.

Les clients de Zoho peuvent utiliser MessageWhiz pour envoyer des messages en temps réel déclenchés par des événements CRM, notamment la création de prospects, les mises à jour de statut ou les interactions avec le service à la clientèle. Cette intégration assure l'inclusion des activités de messagerie dans les flux de travail CRM existants, ce qui aide les équipes à automatiser les communications avec les clients et à réduire les tâches manuelles.

Les messages envoyés via cette intégration s'appuient sur le moteur de routage basé sur l'IA de MessageWhiz, qui sélectionne de manière dynamique les itinéraires de distribution en fonction des exigences de diffusion et des canaux de messagerie pris en charge. Les clients bénéficient également 24 h/24 et 7 j/7 des services de l'équipe d'assistance de MessageWhiz.

« Grâce aux intégrations dans Zoho Marketplace, nos clients peuvent ajouter des fonctionnalités spécialisées à leurs flux de travail dans Zoho CRM », a déclaré Pravin Arokyaraj Suresh, directeur des partenariats stratégiques chez Zoho. « En intégrant MessageWhiz, les entreprises peuvent associer l'automatisation pilotée par CRM aux canaux de messagerie par SMS et WhatsApp afin de doter leurs processus de communication avec la clientèle d'options supplémentaires. »

Ce lancement s'inscrit dans le prolongement de l'écosystème en pleine expansion de MessageWhiz, qui regroupe des partenaires spécialisés dans l'intégration des systèmes d'entreprise. Ensemble, ces intégrations aident les équipes chargées du marketing, de la gestion de la réussite des clients, de l'exploitation et de la croissance à transformer les interactions en résultats mesurables.

« De nombreux clients de Zoho ont recours à des intégrations pour relier leurs flux de travail CRM à d'autres applications métier et canaux de communication », a commenté Ira Cohen, directeur de la stratégie chez MMDSmart. « Ce lancement permet aux utilisateurs de Zoho d'intégrer les fonctionnalités de messagerie de MessageWhiz à leurs processus CRM existants, en prenant en charge les communications par SMS et WhatsApp dans leurs flux de travail d'engagement des clients. »

Comme l'intégration prend en charge les communications par SMS et WhatsApp, les utilisateurs de Zoho peuvent intégrer ces canaux à leurs flux de travail existants. Cette intégration est conçue pour les entreprises opérant dans plusieurs régions et dans des environnements à fort volume, où l'efficacité de la diffusion, la fiabilité et le respect des délais sont essentiels.

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À propos de MessageWhiz

MessageWhiz de MMDSmart est une plateforme de messagerie omnicanale axée sur la performance qui aide les équipes chargées du marketing, de la gestion de la réussite des clients, de l'exploitation et de la croissance à transformer les conversations en résultats mesurables. Pour garantir la fiabilité des communications par SMS, WhatsApp, Viber, Telegram, service de communication enrichi, courriers électroniques et messages vocaux, MessageWhiz associe un routage mondial intelligent fondé sur l'IA, des analyses en temps réel et une optimisation de la capacité de distribution.

À propos de Zoho

Proposant plus de 55 applications qui couvrent pratiquement toutes les grandes catégories professionnelles, Zoho Corporation figure parmi les entreprises technologiques les plus prolifiques au monde. Basée à Austin, au Texas, et disposant d'un siège international à Chennai, en Inde, Zoho est une société privée rentable qui emploie plus de 18 000 personnes. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site zoho.com.

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