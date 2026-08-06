METLEN - RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2026

METLEN affiche des résultats records au premier semestre pour tous ses principaux indicateurs financiers (notamment le chiffre d'affaires, l'EBITDA, le résultat net ainsi que les flux de trésorerie d'exploitation).

ATHÈNES et LONDRES, 6 août 2026 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals PLC (LSE : MTLN) (RIC : MTLN.L) (Bloomberg : MTLN.LN) (Athènes : MTLN) (RIC : MTLNr.AT) (Bloomberg : MTLN.GA) (ADR : MYTHY US) publie aujourd'hui ses résultats financiers du premier semestre 2026.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 987 millions d'euros, soit une hausse de 11 % par rapport aux 3 608 millions d'euros enregistrés au premier semestre 2025, ce qui reflète la forte dynamique de croissance observée dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures ainsi que des concessions.

à soit une hausse de 11 % par rapport aux 3 608 millions d'euros enregistrés au premier semestre 2025, ce qui reflète la forte dynamique de croissance observée dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures ainsi que des concessions. L'EBITDA * a atteint un niveau record pour un premier semestre, s'établissant à 5 5 0 millions d'euros , contre 445 millions d'euros au premier semestre 2025, reflétant ainsi les solides performances enregistrées dans tous les secteurs d'activité.

a atteint un niveau record pour un premier semestre, s'établissant à contre 445 millions d'euros au premier semestre 2025, reflétant ainsi les solides performances enregistrées dans tous les secteurs d'activité. Le résultat net part du groupe s'est élevé à 3 13 millions d'euros , contre 254 millions d'euros au premier semestre 2025. Le bénéfice par action correspondant s'est établi à 2, 18 € contre 1,81 € pour la même période de 2025.

, contre 254 millions d'euros au premier semestre 2025. Le correspondant s'est établi à contre 1,81 € pour la même période de 2025. La Société réaffirme à la fois ses prévisions d'EBITDA pour 2026, comprises entre 1 et 1,15 milliard d'euros, et son objectif d'EBITDA à moyen terme, situé entre environ 1 920 et 2 080 millions d'euros, confirmant ainsi que METLEN a retrouvé sa trajectoire de croissance à moyen terme.

La solidité des flux de trésorerie d'exploitation a permis de réduire la dette nette ajustée** de 728 millions d'euros, ramenant ainsi le ratio d'endettement net** à 1,7 fois, contre 3,1 fois à la fin de l'exercice 2025, ce qui témoigne de la solidité du modèle de rotation des actifs de METLEN, de la discipline dont fait preuve l'entreprise en matière d'allocation des capitaux et de sa forte capacité à générer de la trésorerie.

Réduire l'endettement tout en maintenant la production : METLEN poursuit sans encombre toutes ses initiatives stratégiques, qui avancent comme prévu et dans les limites du budget.

La signature du premier contrat d'achat de gallium , conclu avec une entreprise technologique américaine de premier plan et portant sur 25 % de la production totale, marque une étape importante qui réduit les risques liés à la fois au projet d'extension de la production d'alumine et au projet de lancement de la production de gallium.

, conclu avec une entreprise technologique américaine de premier plan et portant sur 25 % de la production totale, marque une étape importante qui réduit les risques liés à la fois au projet d'extension de la production d'alumine et au projet de lancement de la production de gallium. Au cours de cette période, METLEN a mis en service avec succès et exploite désormais environ 0,4 G W de projets de stockage (BESS) en Grèce et en Italie, tout en poursuivant le développement d'environ 1, 6 G W supplémentaires dans le sud et le sud-est de l'Europe.

avec succès de (BESS) en Grèce et en Italie, tout en poursuivant le développement d'environ supplémentaires dans le sud et le sud-est de l'Europe. La Société a réalisé des progrès importants sur les trois contrats hérités qui pesaient sur ses performances de 2025, franchissant des étapes clés chez Protos, à Grudziądz et chez Drax, tout en comptabilisant des coûts supplémentaires liés à l'achèvement de ces projets au cours de la période ; l'ensemble des travaux restants devrait être achevé au cours des prochains mois.

* Résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements

**Dette nette et ratio d'endettement : chiffres présentés sur une base ajustée, hors dette sans recours, trésorerie correspondante et EBITDA associé

À propos des résultats financiers du premier semestre 2026, Evangelos Mytilineos, président exécutif de la société, a déclaré :

«Nos excellents résultats au premier semestre 2026 témoignent de notre engagement sans faille à mettre en œuvre le plan d'affaires que nous avons annoncé lors de la journée des marchés de capitaux en avril 2025, et soulignent notre rigueur dans la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés. Cela montre également que les défis auxquels nous avons été confrontés en 2025 sont en passe d'être résolus et que la Société a retrouvé une trajectoire pleinement alignée sur ses objectifs stratégiques à moyen terme.

Ce début d'année encourageant renforce la confiance qui transparaît dans les prévisions que nous avons présentées lors de notre assemblée générale annuelle. Nous sommes ravis de constater que les défis opérationnels que nous avions identifiés sont en passe d'être résolus, et que les mesures que nous avons prises pour rétablir la performance portent leurs fruits, permettant ainsi à l'entreprise de retrouver son élan dans l'ensemble de nos activités.

Tous nos secteurs d'activité ont enregistré une forte croissance au cours de la période, grâce à une génération de flux de trésorerie solide et à une exécution rigoureuse. Ces résultats témoignent de la solidité de notre modèle économique diversifié et de l'engagement de nos collaborateurs.

Notre modèle synergique unique et notre approche intégrée ont une nouvelle fois démontré leur résilience dans un contexte marqué par une incertitude géopolitique accrue et des tensions commerciales persistantes, que nous avons toujours su gérer et transformer en opportunités. Ces avantages concurrentiels ont permis à METLEN de conclure d'importants partenariats stratégiques et de renforcer encore davantage sa position sur les marchés internationaux.

Même si nous sommes conscients qu'il reste encore beaucoup à faire, les progrès que nous avons accomplis me donnent beaucoup d'espoir. Comme nous l'avons toujours démontré tout au long de notre histoire, nous restons déterminés à atteindre nos objectifs stratégiques, à créer de la valeur durable à long terme pour nos actionnaires et toutes nos parties prenantes, en mettant clairement l'accent sur le respect constant de normes de performance élevées. »

Pour consulter l'intégralité du communiqué de presse sur les résultats financiers du premier semestre 2026, veuillez cliquer sur le lien suivant : h1_26_rns_en_.pdf

Résultats complets

Pour consulter le rapport semestriel complet de Metlen pour la période close au 30 juin 2026, veuillez copier-coller l'URL suivante dans la barre d'adresse de votre navigateur : http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4842P_1-2026-8-5.pdf et sur https://www.metlen.com/investor-relations/financial-results/?year=2026 .

Le rapport semestriel de Metlen, dans son intégralité et sans modification, a également été transmis au « National Storage Mechanism » de la Financial Conduct Authority et sera prochainement accessible à la consultation à l'adresse suivante : https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism, conformément à la disposition DTR 6.3.5(1A) des « Disclosure Guidance and Transparency Rules » (Règles de divulgation et de transparence) de la Financial Conduct Authority.

À propos de METLEN :

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) est une entreprise industrielle et énergétique internationale, occupant une position de leader dans les secteurs des métaux et de l'énergie, axée sur la croissance durable et l'économie circulaire. METLEN s'est imposé comme une référence en matière de métallurgie « verte » compétitive, tant au niveau européen que mondial, en exploitant la seule unité de production de bauxite, d'alumine et d'aluminium primaire entièrement intégrée dans l'Union européenne, avec des installations portuaires privées. Dans le secteur de l'énergie, METLEN fournit des solutions énergétiques intégrées grâce à la mise en œuvre de projets de production d'énergie thermique et renouvelable, à la distribution et au commerce de l'électricité, ainsi qu'à des investissements dans les infrastructures de réseau, le stockage de batteries et d'autres technologies vertes. METLEN opère sur les cinq continents et dans plus de 40 pays, employant plus de 8 500 personnes dans le monde et mettant en œuvre un modèle entièrement synergique dans tous ses secteurs.

Faits saillants financiers de METLEN

METLEN est cotée à titre principal à la Bourse de Londres et à titre secondaire à la Bourse d'Athènes. L'entreprise fait partie de l'indice FTSE 100. En 2025, METLEN a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 7,11 milliards d'euros, un EBITDA de 753 millions d'euros et un bénéfice net de 314 millions d'euros. La dette nette ajustée s'élève à 2,10 milliards d'euros, avec un ratio dette nette/EBITDA de 3,1x, ce qui témoigne d'une forte résilience financière. METLEN est évalué par les principales agences internationales de développement durable et d'ESG, étant la seule entreprise grecque figurant dans l'indice Dow Jones Best-in-Class Emerging Market, et se distinguant dans les classements MSCI, Sustainalytics, ISS Quality score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg et IdealRatings.

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