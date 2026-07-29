METLEN signe un accord historique d'approvisionnement en gallium

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ CONTIENT DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES AU SENS DE L'ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT (UE) N° 596/2014 RELATIF AUX ABUS DE MARCHÉ (« EU MAR ») ET DE L'ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT (UE) n° 596/2014, TEL QU'IL FAIT PARTIE DU DROIT NATIONAL AU ROYAUME-UNI (LE « RU ») EN VERTU DE LA LOI DE 2018 SUR LE RETRAIT DE L'UNION EUROPÉENNE (« UK MAR »)

Une étape majeure pour la stratégie européenne en matière de matières premières essentielles

ATHÈNES et LONDRES, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- METLEN annonce la conclusion d'un accord commercial à long terme portant sur l'achat d'environ 25 % de la production annuelle de gallium de sa future usine de production en Grèce. Les termes de l'accord sont confidentiels.

Cet accord constitue le premier accord commercial majeur portant sur l'approvisionnement en gallium conclu entre un producteur européen et une grande entreprise technologique américaine, et représente une étape stratégique dans les efforts déployés par l'Europe pour renforcer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement en matières premières essentielles.

Le gallium est une matière première indispensable aux technologies d'intelligence artificielle, aux infrastructures de pointe dans le domaine des énergies renouvelables, aux télécommunications et aux solutions de défense. Aujourd'hui, la production mondiale de gallium est extrêmement concentrée, ce qui confère une importance stratégique au développement de sources d'approvisionnement alternatives et fiables pour toutes les économies industrialisées.

METLEN est la première entreprise en Europe à mettre en place une production intégrée de gallium et la première à conclure un accord commercial portant sur du gallium produit en Europe, plaçant ainsi la Grèce et l'Europe à l'avant-garde d'une nouvelle chaîne de valeur industrielle stratégique.

Cette avancée est le fruit des efforts de longue date en matière de recherche et d'innovation menés par les équipes internes de R&D de l'entreprise, basées dans le site industriel historique d'Aluminium of Greece, en collaboration avec le sous-secteur « Métaux critiques et rares » récemment créé au sein de M Metals.

Evangelos Mytilineos, président exécutif de METLEN, a commenté cet accord en ces termes : « Nous sommes particulièrement fiers que METLEN ouvre une nouvelle page industrielle tant pour la Grèce que pour l'Europe ; le développement réussi de la production de gallium mené par nos équipes chez Aluminium of Greece. Pour la première fois dans l'histoire de METLEN, l'un de nos produits métallurgiques a suscité un tel intérêt de la part des principales économies industrielles mondiales. Cela témoigne à la fois de l'importance stratégique du gallium et de la confiance que les leaders mondiaux du secteur technologique accordent à la qualité et à la fiabilité de notre produit, qui a déjà fait l'objet de tests de qualification approfondis. »

Le projet phare de production de gallium de METLEN a été officiellement reconnu par la Commission européenne comme un projet stratégique au titre de la loi sur les matières premières critiques (CRMA). L'importance stratégique de ce projet a également été reconnue par la Banque européenne d'investissement (BEI), qui a approuvé un financement dans le cadre de l'initiative REPowerEU.

À propos de METLEN

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) est une entreprise internationale spécialisée dans l'industrie et l'énergie, qui occupe une position de leader dans les secteurs des métaux et de l'énergie, et qui met l'accent sur la croissance durable et l'économie circulaire. METLEN s'est imposé comme une référence en matière de métallurgie « verte » compétitive, tant au niveau européen que mondial, en exploitant la seule unité de production de bauxite, d'alumine et d'aluminium primaire entièrement intégrée dans l'Union européenne, avec des installations portuaires privées. Dans le secteur de l'énergie, METLEN fournit des solutions énergétiques intégrées grâce à la mise en œuvre de projets de production d'énergie thermique et renouvelable, à la distribution et au commerce de l'électricité, ainsi qu'à des investissements dans les infrastructures de réseau, le stockage de batteries et d'autres technologies vertes. METLEN opère sur les cinq continents et dans plus de 40 pays, employant plus de 8 500 personnes dans le monde et mettant en œuvre un modèle entièrement synergique dans tous ses secteurs.

Faits saillants financiers de METLEN

METLEN est cotée à titre principal à la Bourse de Londres et à titre secondaire à la Bourse d'Athènes. L'entreprise fait partie de l'indice FTSE 100. En 2025, METLEN a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 7,11 milliards d'euros, un EBITDA de 753 millions d'euros et un bénéfice net de 314 millions d'euros. La dette nette ajustée s'élève à 2,10 milliards d'euros, avec un ratio dette nette/EBITDA de 3,1x, ce qui témoigne d'une forte résilience financière. METLEN est évalué par les principales agences internationales de développement durable et d'ESG, étant la seule entreprise grecque figurant dans l'indice Dow Jones Best-in-Class Emerging Market, et se distinguant dans les classements MSCI, Sustainalytics, ISS Quality score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg et IdealRatings.

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Avis importants

La personne chargée de la publication du présent communiqué au nom de Metlen Energy & Metals PLC est Leda Condoyanni, secrétaire générale de la société.

Numéro LEI : 213800ZSR3HVKMMPVG86

La présente annonce contient des informations privilégiées au sens du règlement MAR britannique et du règlement MAR européen.

Le présent communiqué contient des déclarations qui constituent ou peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives ». Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, car elles portent sur des événements et dépendent d'événements ou de circonstances qui peuvent ou non se produire à l'avenir. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué reflètent l'opinion actuelle de METLEN concernant des événements futurs à la date du présent communiqué. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties quant aux performances futures, et les résultats réels enregistrés au cours des périodes à venir peuvent différer sensiblement – et diffèrent souvent sensiblement – de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives. Sauf si la loi ou la réglementation l'exige, METLEN n'assume aucune obligation de rendre publics les résultats d'éventuelles révisions des déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, qui pourraient résulter d'un changement dans ses prévisions ou viser à refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué.