METZ s'associe à la créatrice de luxe internationale Iracema Trevisan pour réinventer l'art de vivre

MILAN, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- METZ annonce une collaboration créative avec la créatrice de luxe internationale Iracema Trevisan, alliant une esthétique raffinée à une technologie d'affichage de pointe afin d'explorer de nouvelles possibilités pour l'habitat moderne.

Au cours d'une carrière qui l'a menée du luxe à la mode en passant par le design d'intérieur, Iracema Trevisan a développé une approche créative unique, caractérisée par l'élégance, l'équilibre et une forte dimension émotionnelle. Son travail témoigne d'une compréhension approfondie de la manière dont le design peut façonner l'atmosphère d'un espace et enrichir le quotidien. Cette philosophie s'inscrit naturellement dans la vision de METZ, qui consiste à créer des produits alliant innovation technologique et design raffiné.

Chez METZ, la technologie n'est pas qu'une affaire de caractéristiques techniques, c'est avant tout une expérience. En tant que principal écran du domicile, à la fois le plus grand et le plus central, le téléviseur a évolué au-delà du simple divertissement pour devenir un élément important de la décoration intérieure et de l'expression personnelle. À travers cette collaboration, METZ explore la manière dont la technologie, l'art et le mode de vie peuvent coexister en parfaite harmonie, transformant ainsi les espaces de vie en reflets des goûts et de la créativité de chacun.

METZ et Iracema Trevisan partagent tous deux la conviction que les produits modernes ne doivent pas se contenter de remplir une simple fonction pratique. Ils devraient contribuer à l'ambiance générale d'une maison, en créant des espaces où l'on se sent bien, qui inspirent et qui ont du sens.

Cette vision se reflète dans le tout nouveau METZ MNH7000Z, lancé en avril 2026. Alliant la technologie Mini LED de pointe, les performances chromatiques des Quantum Dots, les technologies Dolby Vision IQ et Dolby Atmos, ainsi que Google TV, le MNH7000Z offre une expérience visuelle immersive tout en conservant un design raffiné qui s'intègre parfaitement aux intérieurs contemporains. Plus qu'un simple téléviseur, il incarne la volonté constante de METZ d'allier des performances visuelles haut de gamme à une esthétique axée sur le style de vie.

« Un bon design, c'est créer une harmonie entre les personnes, la technologie et l'espace », déclare Iracema Trevisan. « Je me réjouis de collaborer avec METZ pour explorer comment un design bien pensé peut enrichir le quotidien et apporter davantage de beauté dans la maison. »

À l'occasion de l'Amazon Prime Day de cette année, certains téléviseurs METZ, dont le modèle MNH7000Z, sont disponibles dans la boutique officielle de METZ sur Amazon Italie. Cet événement offre aux consommateurs l'occasion de découvrir l'alliance unique proposée par METZ entre design, innovation et divertissement à domicile haut de gamme.

Lien vers le produit : https://amzn.to/4uzHFMn

Fondée en 1938, METZ est une entreprise allemande d'électroménager réputée pour son héritage d'excellence en ingénierie et d'innovation. À travers sa marque METZ blue, lancée en 2018, l'entreprise continue de proposer aux consommateurs de 24 pays européens des technologies télévisuelles de pointe et des produits axés sur l'art de vivre, alliant un design d'inspiration allemande, une technologie moderne et des expériences quotidiennes enrichissantes.