MICROIP stellt auf der EEC 2026 seine Strategie für „softwaregesteuerte Hardware" vor und geht eine Partnerschaft mit Polen ein, um eine widerstandsfähige Lieferkette für Edge-KI und ASICs aufzubauen

KATOWICE, Polen, 11. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem Europäischen Wirtschaftskongress 2026 (EEC 2026) nahm der MICROIP-Vorsitzende Dr. James Yang an einem hochrangigen Dialog im Rahmen des „Wirtschaftskooperationsforums Polen-Taiwan" teil. In Begleitung von Botschafter Liu Yong-jian und dem stellvertretenden Vorsitzenden der HCG, Michael Chiu, sprach sich Dr. Yang dafür aus, Taiwans Kompetenz im Halbleiterbereich zu nutzen, um Polen zu einem strategischen Knotenpunkt für europäische Edge-KI zu machen.

Dr. James Yang (second from right), Chairman of MICROIP, delivered a speech at the EEC forum, sharing the new "Software-Driven Hardware" trend for AI deployment and expressing his hopes of combining Taiwan and Poland's strengths to build a resilient Edge AI supply chain.

Im Zusammenhang mit der „letzten Meile" der KI-Einführung wies Dr. Yang darauf hin, dass die weltweite Verbreitung durch uneinheitliche Anforderungen der Endnutzer und die hohen Kosten von Allzweckchips behindert wird. „MICROIP setzt auf einen ‚Software-Driven Hardware'-Ansatz", erklärte Yang und betonte dabei, dass Fachwissen in die Realität der Halbleitertechnik umgesetzt werden müsse. Durch die Nutzung gängiger Chip-Plattformen in Verbindung mit MICROIPs energiesparenden Customized ASIC Design Services (CATS) und der AIVO No-Code-Plattform können Ingenieure spezifisches Branchenwissen mit minimalen Hürden in spezialisierte Anwendungen umsetzen. Dieses Modell hat bereits kommerziellen Erfolg bei der autonomen UAV-Navigation – der Verfolgung von Objekten ohne Internetzugang – und in Smart Cities gezeigt, wo die Verarbeitung auf dem Gerät die Privatsphäre schützt und gleichzeitig kritische Bandbreite spart.

Das Forum hob die Synergie zwischen Polens „Soft Intelligence" und Taiwans „Hard Foundations" hervor. Michael Chiu von HCG bezeichnete Polen als zentralen Innovationspartner für Taiwans Sicherheitsindustrie. Dr. Yang merkte an, dass die Kombination von Europas Software-Talenten mit Taiwans Hardware eine „resiliente Lieferkette" schaffe und Polen als „KI-Hardware-Software-Innovationszentrum" etablieren würde. Darüber hinaus arbeitet MICROIP mit seinem Schwesterunternehmen Arculus EDA UK zusammen, um professionelle EDA-Dienstleistungen anzubieten. Diese strategische Partnerschaft verkürzt den Zyklus von der ASIC-Forschung und -Entwicklung bis zur Massenproduktion erheblich und ermöglicht es MICROIP, globale AIoT-Standards mitzugestalten und gleichzeitig europäischen Kunden die kostengünstigsten Lösungen anzubieten, um den lokalen Marktanforderungen gerecht zu werden.

„Talent ist die ultimative Währung der KI-Branche; wir investieren dort, wo das Talent ist", schloss Yang. Der Erfolg wird an einer tiefen Symbiose von Technologie und Talent gemessen, die über den einfachen Handel hinausgeht und zu einem florierenden industriellen Ökosystem führt. Diese strategische Ausrichtung versetzt MICROIP in die Lage, eine Brücke zwischen technischem Wert und internationalen Kapitalmärkten zu schlagen und damit ein neues Kapitel für die globale ASIC- und KI-Software-Design-Dienstleistungsbranche aufzuschlagen.

Informationen zu MICROIP

MICROIP ist ein in Taiwan ansässiger Marktführer für ASIC-Design-Dienstleistungen, KI-Software und IP-Lizenzierung. Durch seine Plattformen CATS (Custom ASIC Technology & Solutions) und CAPS (Cross-platform AI Processing Service) beschleunigt das Unternehmen den Einsatz von KI in der Praxis und verkürzt Entwicklungszyklen. Besuchen Sie www.micro-ip.com.

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