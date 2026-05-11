MICROIP dévoile sa stratégie Software-Driven Hardware à l'EEC 2026 et entre en partenariat avec la Pologne pour construire une chaîne d'approvisionnement d'IA périphérique et d'ASIC résiliente

KATOWICE, Pologne, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- Lors du Congrès économique européen 2026 (EEC 2026), le président de MICROIP, James Yang, a participé à un dialogue de haut niveau dans le cadre du Forum de coopération économique Pologne-Taïwan. Accompagné de l'ambassadeur Liu Yong-jian et de Michael Chiu, vice-président du conseil de HCG, Yang a souligné les prouesses réalisées par Taïwan en matière de semiconducteurs, qui permettront à la Pologne de devenir une plaque tournante stratégique pour l'IA européenne.

Dr. James Yang (second from right), Chairman of MICROIP, delivered a speech at the EEC forum, sharing the new "Software-Driven Hardware" trend for AI deployment and expressing his hopes of combining Taiwan and Poland's strengths to build a resilient Edge AI supply chain.

Abordant le thème du « dernier kilomètre » du déploiement de l'IA, Yang a noté que l'adoption mondiale est entravée par la fragmentation des demandes des utilisateurs finaux et le coût élevé des puces à usage général. « MICROIP préconise une approche Software-Driven Hardware », déclare Yang, en insistant sur la traduction de l'expertise sectorielle en avancées concrètes. En utilisant des plateformes de puces courantes avec les services de conception d'ASIC personnalisés à faible consommation (CATS) de MICROIP et la plateforme AIVO No-Code, les ingénieurs peuvent transformer des connaissances industrielles spécifiques en applications spécialisées avec un minimum d'obstacles. Ce modèle a déjà fait ses preuves commerciales dans le domaine de la navigation autonome de drone (suivi d'objets sans accès internet) et dans les villes intelligentes, où le traitement embarqué protège la confidentialité tout en économisant une bande passante essentielle.

Le forum a mis en évidence la synergie entre la « Soft Intelligence » de la Pologne et les « Hard Foundations » de Taïwan. Michael Chiu, de HCG, a identifié la Pologne comme un partenaire d'innovation essentiel pour l'industrie taïwanaise de la sécurité. Yang a fait remarquer que la combinaison des talents européens en matière de logiciels et du matériel taïwanais créait une « chaîne d'approvisionnement résiliente », faisant de la Pologne un « hub d'innovation matériel-logiciel d'IA ». En outre, MICROIP collabore avec sa société sœur, Arculus EDA UK, pour fournir des services EDA professionnels. Ce partenariat stratégique réduit considérablement le cycle R&D/production de masse des ASIC, permettant à MICROIP de codéfinir les normes AIoT mondiales tout en fournissant aux clients européens les solutions les plus rentables pour répondre aux besoins localisés du marché.

« Le talent est la monnaie ultime de l'industrie de l'IA ; nous investissons là où se trouvent les talents », conclut Yang. Le succès se mesurera à l'aune d'une symbiose profonde entre technologie et talent, qui dépassera le simple commerce pour devenir un écosystème industriel prospère. Cet alignement stratégique permet à MICROIP d'établir un lien entre la valeur technique et les marchés financiers internationaux, ouvrant ainsi un nouveau chapitre pour l'industrie mondiale des services de conception d'ASIC et de logiciels d'IA.

À propos de MICROIP

MICROIP est un leader basé à Taïwan dans le domaine des services de conception d'ASIC, des logiciels d'IA et des licences de propriété intellectuelle. Grâce à ses plateformes CATS (Custom ASIC Technology & Solutions) et CAPS (Cross-platform AI Processing Service), la société accélère le déploiement de l'IA dans le monde réel et raccourcit les cycles de développement. Visitez www.micro-ip.com.

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