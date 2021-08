Microland als „Finalist" bei den Microsoft 2021 Government Partner of the Year Awards ausgezeichnet

BENGALURU, Indien, LONDON und ATLANTA, 2. August 2021 /PRNewswire/ -- Microland gab heute bekannt, dass es als Finalist (Zweitplatzierter) bei den Microsoft 2021 Government Partner of the Year Awards ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen wurde in einem weltweiten Feld von Top-Microsoft-Partnern für seine herausragenden Leistungen bei der Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf Basis von Microsoft-Technologie ausgezeichnet.

Ashish Mahadwar, Präsident von Microland freut sich über die Auszeichnung: „Die 25-jährige Beziehung zwischen Microsoft und Microland-erreicht mit dieser Auszeichnung einen neuen Höhepunkt. Mit mehr als 2.500 Microsoft-Experten, die weltweit tätig sind, unterstützt Microland seine Kunden weiterhin bei der Bewertung, Implementierung, Verwaltung und Transformation ihrer IT- und Anwendungsinfrastruktur. Unsere Zusammenarbeit mit dem Stadtrat von Ealing, durch die die Bürger digitale Dienste erhalten haben, als sie am dringendsten benötigt wurden, gibt uns ein besonderes Gefühl der Zufriedenheit, und diese Anerkennung ist eine Motivation, uns weiterhin bei unserer Arbeit für unsere Kunden zu übertreffen."

„Microland hat mit der Stadtverwaltung zusammengearbeitet, um die passende Strategie für die digitale Transformation zu entwickeln. Die Lösungen rund um Dynamics 365 haben die Stadtverwaltung digital transformiert, Geld gespart, die Effizienz gesteigert und die Wartezeiten für unsere Kunden verbessert", so Peter Greenham, Head of IT beim Stadtrat von Ealing.

Mit den Microsoft Partner of the Year Awards werden Microsoft-Partner ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr herausragende Microsoft-basierte Lösungen entwickelt und geliefert haben. Die Auszeichnungen wurden in verschiedenen Kategorien vergeben, wobei die Preisträger aus über 4.400 eingereichten Nominierungen aus mehr als 100 Ländern weltweit ausgewählt wurden. Microland wurde für die Bereitstellung herausragender Lösungen und Dienstleistungen für den Londoner Stadtrat von Ealing im Rahmen des Regierungsprogramms zur vertikalen Integration

Hugh Eaton, Vizepräsident - Worldwide Government, Microsoft: „Im Rahmen der digitalen Transformation der Stadtverwaltung von Ealing hat Microland es der Stadtverwaltung ermöglicht, von papierbasierten Prozessen auf digitale Prozesse umzusteigen, die Betriebs- und Kosteneffizienz zu steigern und, was am wichtigsten ist, den Bürgern ein verbessertes Online-Erlebnis über das Ratsportal zu bieten. Wir können unsere Aufgabe, jedem Mitglied der Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, sich zu engagieren, nur erfüllen, wenn wir unser Fachwissen und unsere Fähigkeiten mit Partnern kombinieren, die unseren Wunsch teilen, die Menschen und die Gemeinschaften in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen. Microland tut genau das".

Microland bietet digitale Lösungen und hilft Kunden beim digitalen Wandel nach dem Motto „Making Digital Happen". Microland erleichtert Unternehmen den Umstieg auf digitale Infrastrukturen der nächsten Generation. Dabei greift der Anbieter auf sein Know-how in den Bereichen Cloud und Datenzentren, Netzwerke, digitale Arbeitsplätze, Cybersicherheit und Industrial IoT zurück. Das Ziel ist, erstklassige Lösungen bereitzustellen, die gleichzeitig vorhersehbar, zuverlässig und stabil sind.

In Zeiten der Pandemie hilft Microland Unternehmen beim digitalen Wandel. Das Hauptaugenmerk liegt dabei voll und ganz auf Dienstleistungen, die den Stamm- und Neukunden des Anbieters heutzutage wichtiger sind denn je.

Der Hauptsitz des 1989 gegründeten Unternehmens befindet sich in Bengaluru in Indien. Für die Firma arbeiten über 4.500 Experten in Büros und Lieferzentren in Asien, Australien, Europa, im Nahen Osten und in Nordamerika an digitalen Lösungen.

Weitere Informationen unter: https://www.microland.com/

Microsoft (Nasdaq „MSFT" @microsoft) ermöglicht die digitale Transformation für das Zeitalter einer intelligenten Cloud und einer intelligenten Edge. Die Mission des Unternehmens ist es, jeden Menschen und jede Organisation auf dem Planeten zu befähigen, mehr zu erreichen.

