Microland désignée finaliste des prix Partenaire Microsoft de l'année 2021 dans la catégorie Gouvernement

BENGALURU, Inde, LONDRES et ATLANTA, 2 août 2021 /PRNewswire/ -- Microland a annoncé aujourd'hui avoir été désignée finaliste (deuxième) dans le cadre des prix Partenaire Microsoft de l'année 2021 dans la catégorie Gouvernement. La société a reçu cette reconnaissance parmi un éventail mondial de partenaires de premier plan de Microsoft pour avoir fait preuve d'excellence dans l'innovation et la mise en œuvre de solutions clients basées sur la technologie Microsoft.

S'exprimant au sujet de cette reconnaissance, Ashish Mahadwar, président de Microland, a déclaré : « Avec cette reconnaissance, la relation qui unit Microsoft et Microland depuis 25 ans a atteint un nouveau sommet. Forte de son envergure mondiale et de plus de 2 500 experts Microsoft, Microland continue d'aider ses clients à évaluer, mettre en œuvre, gérer et transformer leur infrastructure informatique et applicative. Le travail que nous avons effectué avec la commune d'Ealing pour faire du numérique une réalité dans les services aux citoyens, au moment où le besoin s'en faisait le plus sentir, nous donne un fort sentiment de gratification, et cette reconnaissance est une motivation pour continuer à exceller dans les services que nous fournissons à nos clients. »

« Microland s'est associé à la municipalité pour élaborer une stratégie de transformation numérique adaptée. Les solutions axées sur Dynamics 365 ont permis une transformation numérique de la commune, en lui permettant d'économiser de l'argent, d'accroître son efficacité et de réduire les délais de livraison pour nos clients », a déclaré Peter Greenham, responsable informatique de la commune d'Ealing.

Les prix du partenaire de l'année de Microsoft récompensent les partenaires de Microsoft qui ont développé et fourni des solutions exceptionnelles basées sur Microsoft au cours de l'année écoulée. Les prix ont été classés dans différentes catégories, avec des lauréats choisis parmi plus de 4 400 candidatures provenant de plus de 100 pays à travers le monde. Microland a été désigné pour avoir fourni des solutions et des services exceptionnels à la commune d'Ealing de Londres dans la catégorie Gouvernement.

Hugh Eaton, vice-président - Secteur gouvernemental - Monde, Microsoft a déclaré : « Dans le cadre de la transformation numérique du conseil d'Ealing, Microland a permis au conseil de passer des processus papier aux processus numériques, de favoriser l'efficacité opérationnelle et la rentabilité et, surtout, d'offrir une expérience en ligne améliorée aux citoyens locaux par l'entremise du portail du conseil. Nous ne pouvons réaliser notre mission d'autonomisation de chaque membre de la société qu'en combinant l'expertise et les compétences avec des partenaires qui partagent notre désir de placer les personnes et les communautés au cœur de tout ce que nous faisons. C'est exactement ce que fait le Microland.»

À propos de Microland

L'engagement de Microland à « faire du numérique une réalité » permet à la technologie de faire plus et de s'immiscer moins. Nous facilitons la transition des entreprises vers l'infrastructure numérique nextGen grâce à notre vaste gamme de services, notamment le cloud et les centres de données, les réseaux, le lieu de travail numérique, la cybersécurité et l'IoT industriel. Nous veillons à ce que l'adoption des services numériques soit prévisible, fiable et stable.

Dans le monde touché par la COVID, Microland fait du numérique une réalité pour les entreprises en mettant l'accent sur des services qui sont plus pertinents que jamais pour nos clients et nos prospects, garantissant ainsi des résultats commerciaux.

Créée en 1989 et basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 500 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.microland.com/

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) permet la transformation numérique pour une ère d'environnements cloud et de périphériques intelligents. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation sur la planète les moyens d'en faire plus.

