Microsoft и Oracle расширяют контакты для удовлетворения спроса на Oracle Database@Azure

Мощный сервис облачных баз данных теперь доступен в Германии, объявлено об открытии еще пяти облачных регионов, а в общей сложности в этом году запланировано открытие 15 регионов.

РЕДМОНД (штат Вашингтон) и ОСТИН (штат Техас), 15 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Корпорация Microsoft и компания Oracle расширяют сотрудничество, чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов на Oracle Database@Azure во всем мире. База данных Oracle Database@Azure будет расширена еще на пять регионов, в результате чего общая запланированная зона доступности мультиоблачных систем достигнет 15 регионов по всему миру.

«Выход Oracle Database@Azure в Европу позволит клиентам в этом регионе впервые локально использовать службы баз данных Oracle, работающие на оборудовании OCI, развернутом в центрах обработки данных Azure, — сказала Эрин Чаппл (Erin Chapple), корпоративный вице-президент Microsoft по продуктам и дизайну инфраструктуры Azure. — Расширение нашего сотрудничества с Oracle демонстрирует наше обоюдное стремление помочь клиентам оптимизировать перенос рабочих нагрузок в облако, чтобы они могли сочетать лучшее от Oracle с широким спектром облачных сервисов Microsoft, таких как платформа ИИ Azure, для расширения инновационных возможностей бизнеса».

«Мы учли огромный глобальный спрос клиентов на Oracle Database@Azure и поэтому сегодня объявляем о включении в дорожную карту еще пяти регионов, — сказал Каран Батта (Karan Batta), старший вице-президент Oracle по облачной инфраструктуре. — Нас воодушевляет пример компаний из клуба Global 500 в сфере финансовых услуг, здравоохранения, производства, нефтегазовой отрасли, фармацевтики и многих других отраслей экономики, которые уже используют Oracle Database@Azure. Увеличение спроса и появление новых унифицированных сценариев использования OCI и Microsoft Azure демонстрируют, насколько важны мультиоблачные решения для наших общих клиентов».

Теперь клиенты могут размещать заказы на Oracle Database@Azure в регионе Microsoft Azure «Центрально-западная Германия» во Франкфурте. Это знаменует собой дебют Oracle Database@Azure в Европе и является вторым регионом после включения в зону общей доступности Microsoft Azure региона «Восточная часть США» в декабре 2023 года.

Для удовлетворения растущего спроса клиентов в этом году сервис продолжит работать в облачных регионах Восток Австралии, Юг Бразилии, Центральная Канада, Центральная Франция, Центральная Индия, Север Италии, Восток Японии, Юго-Восточная Азия, Центральная Швеция, Юг Великобритании, Центральная часть США, Центрально-южная часть США и Север Объединенных Арабских Эмиратов.

«Предприятия, использующие предложения от нескольких поставщиков, испытывают трудности с переносом своих рабочих нагрузок в облако, — говорит Хольгер Мюллер (Holger Mueller), вице-президент и главный аналитик компании Constellation Research. — По сути, руководителям компаний приходится выбирать лучшее предложение, а затем мириться с затратами на интеграцию и рисками в будущем. Партнерство Microsoft и Oracle является инновационным способом преодоления этой проблемы, позволяя предприятиям даже предоставлять свои услуги Oracle через консоль Azure. Неудивительно, что Microsoft и Oracle сейчас удваивают темпы роста клиентской базы и расширяют географию партнерства. Это даст возможность еще большему числу предприятий перенести свои критически важные рабочие нагрузки в облако».

Благодаря использованию Oracle Database@Azure, работающей на OCI в центрах обработки данных Azure, клиенты получают следующие преимущества:

Гибкие возможности для упрощения и ускорения миграции баз данных Oracle в облако, включая совместимость с проверенными инструментами миграции, такими как Oracle Zero-Downtime Migration.

Высочайший уровень производительности, масштабируемости и доступности базы данных Oracle, а также паритет функций и цен с OCI.

Простота, безопасность и низкая задержка единой операционной среды (центра обработки данных) в Azure.

Согласованность с локальным развертыванием Oracle Database и Oracle Exadata для уменьшения необходимости в перепроектировании или рефакторинге решений.

Возможность создания новых облачно-ориентированных приложений с использованием технологий OCI и Azure, включая богатый набор сервисов разработки и искусственного интеллекта Azure.

Единый подход к взаимодействию с клиентами и поддержка от Oracle и Microsoft.

Упрощенная покупка через Azure Marketplace и возможность использовать лицензии, обязательства и программы скидок Oracle и Microsoft.

Гарантия унифицированного сервиса и архитектуры, которые тестируются и поддерживаются двумя наиболее авторитетными поставщиками облачных услуг.

Дополнительные ресурсы

О компанииOracle

Компания Oracle предлагает интегрированные пакеты приложений, а также безопасную автономную инфраструктуру в Oracle Cloud. Для получения дополнительной информации об Oracle (NYSE: ORCL) посетите веб-сайт компании по адресу www.oracle.com.

О корпорации Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) обеспечивает цифровую трансформацию в эпоху интеллектуального облака и интеллектуальных периферийных устройств. Его миссия — дать возможность каждому человеку и каждой организации на планете максимально реализовать свой потенциал.

Товарные знаки

Oracle, Java, MySQL и NetSuite являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Oracle. NetSuite стала первой облачной компанией, открывшей новую эру облачных вычислений.