Microsoft erweitert sein Engagement im Bildungsbereich mit dem Programm „Elevate for Educators" und neuen KI-gestützten Tools

Unterstützung von Bildungssystemen, Lehrkräften und Schülern mit verantwortungsvollen KI-Tools in der Microsoft 365 Copilot-App und globalen Programmen, die das Vertrauen der Lehrkräfte stärken und Lern- und Karrierewege fördern

REDMOND, Wash., 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. hat am Donnerstag „Microsoft Elevate for Educators" angekündigt, ein neues umfassendes Programm, das Pädagogen mit der Community, Ressourcen und gefragten Qualifikationen sowie neuen KI-gestützten Funktionen ohne zusätzliche Kosten verbindet, um Schulen weltweit dabei zu unterstützen, Pädagogen und Schüler auf eine KI-gesteuerte Zukunft vorzubereiten.

Die heutigen Ankündigungen stehen im Einklang mit der Mission von Microsoft, die Bildung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz zu fördern. Diese Innovationen, die im Vorfeld der Bett UK 2026 vorgestellt wurden, stellen Pädagogen und Schülern zuverlässige, speziell für den Bildungsbereich entwickelte KI-Tools zur Verfügung und gewährleisten gleichzeitig, dass sie über die erforderlichen Fähigkeiten, Unterstützung und das nötige Selbstvertrauen verfügen, um diese Tools effektiv und verantwortungsbewusst einzusetzen.

„Da KI zunehmend Teil des täglichen Lernens wird, ist es unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass sie Pädagogen unterstützt und das Vertrauen von Schülern und Familien gewinnt", erklärte Justin Spelhaug, President von Microsoft Elevate. „Für Microsoft bedeutet dies, verantwortungsbewusste KI-gestützte Lösungen für den Bildungsbereich in der Microsoft 365 Copilot-App zu entwickeln, die sicher sind und auf den Werten basieren, die das Lernen menschlich machen. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass unsere Pädagogen und Schulen über Programme wie Elevate for Educators die Fähigkeiten und Ressourcen erhalten, um diese Tools effektiv zu nutzen."

Vorstellung von Microsoft Elevate for Educators

Das Programm Microsoft Elevate for Educators ist Teil des umfassenderen Engagements von Microsoft Elevate, Schulen und Pädagogen dabei zu unterstützen, Kompetenzen aufzubauen, Möglichkeiten zu erweitern und sicherzustellen, dass alle von KI profitieren. Das Programm ermöglicht Lehrkräften und Schulleitern den Zugang zu einem der weltweit größten und am besten vernetzten Netzwerke von Peer Educators und bietet kostenlose Ressourcen zur beruflichen Weiterentwicklung sowie Zugang zu gefragten Qualifikationen, um KI sicher in den Unterricht zu integrieren. Microsoft Elevate for Educators ist ab sofort unter https://aka.ms/MicrosoftElevateforEducators verfügbar und umfasst:

Neue globale Gemeinschaften für Lehrkräfte und Schulen der Klassenstufen K-12. Lehrkräfte und Schulen weltweit stehen vor der Herausforderung, KI so zu integrieren, dass alle Schüler davon profitieren. Als Reaktion darauf führt Microsoft umfangreiche Neuerungen für seine globale Gemeinschaft von Lehrkräften ein, um diese dabei zu unterstützen, ihre Kompetenzen zu stärken, Anerkennung zu erlangen und weltweit bei bewährten Verfahren im Bereich des KI-gestützten Unterrichts zusammenzuarbeiten. Die neuen Communities „Microsoft Elevate Educators" und „Microsoft Elevate Schools" bieten nun eine ganzjährige Mitgliedschaft, erweiterte Schulungsmöglichkeiten und Ressourcen sowie ein progressives Leistungssystem, mit dem Lehrkräfte während ihrer Weiterbildung Fortschritte erzielen können. Zum ersten Mal können Schulbezirke, Schulsysteme und Ministerien eine besondere Anerkennung für die Förderung der beruflichen Weiterentwicklung von Lehrkräften und für nachweisbare Erfolge in Klassenzimmern und Bildungssystemen erhalten.

Weiterbildungsmaßnahmen und Qualifikationsnachweise können Lehrkräften dabei helfen, ihre Zertifizierungen auf dem neuesten Stand zu halten oder sich für Gehaltserhöhungen oder berufliche Aufstiegsmöglichkeiten zu qualifizieren. Um Lehrkräften dabei zu helfen, neue Fähigkeiten zu erwerben und mehr zu erreichen, bietet das neue Programm „Microsoft Elevate for Educators" eine Reihe neuer Kurse zum Selbststudium, Live-Sitzungen und KI-gestützte Simulationen, die weltweit und in mehr als 13 Sprachen über den AI Skills Navigator verfügbar sind. Branchenweit anerkannte Qualifikationen für Lehrkräfte. Eine neue, kostenlose Microsoft Elevate for Educators-Zertifizierung, die in Zusammenarbeit mit ISTE + ASCD entwickelt wurde und auf das AI Literacy Framework abgestimmt ist, unterstützt Lehrkräfte dabei, Selbstvertrauen und Fachwissen für die Integration von KI in ihren Unterricht aufzubauen. Lehrkräfte weltweit erhalten außerdem Zugang zu einer neuen Zertifizierung als „Microsoft Certified Instructional Technologist and Coach", die in den kommenden Monaten für Lehrkräfte verfügbar sein wird.

Ankündigung einer zeitlich begrenzten Copilot- und LinkedIn-Aktion für Studenten

Microsoft hat ein neues Angebot eingeführt, um Hochschulstudenten mit den Tools auszustatten, die sie benötigen, um in der heutigen, von KI geprägten Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Ab heute können berechtigte Studenten ein 12-monatiges Abonnement für Microsoft 365 Premium und LinkedIn Premium Career kostenlos direkt über Microsoft erhalten. Diese zeitlich begrenzte Aktion bietet Studierenden leistungsstarke Produktivitätswerkzeuge – darunter Researcher- und Analyst-Agenten, umfangreiche KI-Nutzungslimits und Produktivitätsanwendungen wie Word, Excel und PowerPoint mit integriertem Copilot – sowie Karriere-Ressourcen, die ihnen dabei helfen, Fähigkeiten aufzubauen, Netzwerke zu knüpfen und sich auf zukünftige Chancen vorzubereiten.

Konzipiert für den Bildungsbereich: Personalisierte KI, die Lehrkräfte und Schüler in den Mittelpunkt stellt

Microsoft hat außerdem neue KI-gestützte Funktionen eingeführt, die speziell für den Bildungsbereich entwickelt wurden und für Kunden von Microsoft 365 Education ohne zusätzliche Kosten verfügbar sind. Aufbauend auf bestehenden bildungsspezifischen Tools wurden diese Funktionen entwickelt, um den Unterricht und das Lernen zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Vertrauen zu gewährleisten.

Mehr Zeit für das Wesentliche für Lehrkräfte

Die Teach-Funktion in der Microsoft 365 Copilot-App unterstützt Lehrkräfte dabei, die Unterrichtsvorbereitung zu optimieren und den Unterricht an einem Ort individuell anzupassen. Die neuen Funktionen in Teach sind ab sofort verfügbar und ermöglichen es Lehrkräften, schnell hochwertige, standardkonforme Unterrichtseinheiten und Lernaktivitäten zu planen, sodass sie mehr Zeit haben, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Integrierte KI-Tools erleichtern die Anpassung des Unterrichts an unterschiedliche Lernbedürfnisse, die Anpassung des Leselevels und die Differenzierung der Inhalte in verschiedenen Klassenräumen, während KI-gestützte Bewertungsfunktionen Lehrkräften dabei helfen, das Verständnis der Schüler zu bewerten und zeitnahes, umsetzbares Feedback zu geben.

unterstützt Lehrkräfte dabei, die Unterrichtsvorbereitung zu optimieren und den Unterricht an einem Ort individuell anzupassen. Die neuen Funktionen in Teach sind ab sofort verfügbar und ermöglichen es Lehrkräften, schnell hochwertige, standardkonforme Unterrichtseinheiten und Lernaktivitäten zu planen, sodass sie mehr Zeit haben, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Integrierte KI-Tools erleichtern die Anpassung des Unterrichts an unterschiedliche Lernbedürfnisse, die Anpassung des Leselevels und die Differenzierung der Inhalte in verschiedenen Klassenräumen, während KI-gestützte Bewertungsfunktionen Lehrkräften dabei helfen, das Verständnis der Schüler zu bewerten und zeitnahes, umsetzbares Feedback zu geben. Die ab sofort verfügbare Microsoft Learning Zone ist eine kostenlose, KI-gestützte Lern-App und das erste Copilot+ PC-Erlebnis, das für Lehrkräfte entwickelt wurde, um personalisierte, adaptive Lernaktivitäten zu erstellen

Schüler und Studenten können in ihrem eigenen Tempo lernen

Da KI zunehmend Einfluss darauf nimmt, wie Schüler lernen und sich auf die Zukunft vorbereiten, stellt Microsoft Tools bereit, die ein unabhängigeres und motivierenderes Lernen ermöglichen. Der Study and Learn Agent ist ein anpassungsfähiger KI-Assistent, der Studierende mit personalisierter Unterstützung versorgt. Der Study and Learn Agent, der noch in diesem Monat in einer Vorschauversion verfügbar sein wird, soll kritisches und reflektiertes Denken fördern und den Schülern dabei helfen, selbstständig zu lernen und gleichzeitig Selbstvertrauen aufzubauen.

Weitere Informationen zum Engagement von Microsoft im Bildungsbereich finden Sie unter aka.ms/AIforTeachingandLearning oder am Microsoft-Stand (SM20) auf der Bett UK (21.–23. Januar).

Microsoft (Nasdaq „MSFT" @microsoft) entwickelt Plattformen und Tools auf der Grundlage von KI, um innovative Lösungen für die sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden bereitzustellen. Das Technologieunternehmen setzt sich dafür ein, KI auf breiter Basis verfügbar zu machen und dabei verantwortungsbewusst vorzugehen – mit dem Ziel, jeden Menschen und jedes Unternehmen auf der Welt in die Lage zu versetzen, mehr zu erreichen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2861966/Microsoft_Company_Logo.jpg