Microsoft renforce son engagement en faveur de l'éducation avec le programme « Elevate for Educators » et de nouveaux outils activés par l'IA

Fournir aux systèmes éducatifs, aux éducateurs et aux étudiants des outils d'IA responsables, dans l'application Microsoft 365 Copilot, ainsi que des programmes mondiaux qui renforcent la confiance des éducateurs et soutiennent les parcours de formation et professionnels

REDMOND, Washington, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. a annoncé jeudi l'initiative Microsoft Elevate for Educators, un nouveau programme complet qui connecte les éducateurs à la communauté, aux ressources, aux compétences requises et aux nouvelles capacités activées par l'IA, sans frais supplémentaires, afin d'aider les établissements scolaires du monde entier à préparer les éducateurs et les étudiants à un avenir basé sur l'IA.

Les annonces d'aujourd'hui s'inscrivent dans la mission de Microsoft de soutien de l'éducation à l'ère de l'IA. Dévoilées en amont de Bett UK 2026, ces innovations procurent aux éducateurs et aux étudiants des outils éducatifs basés sur l'IA fiables, tout en veillant à ce qu'ils disposent des compétences, du soutien et de la confiance nécessaires pour les utiliser de manière efficace et responsable.

« Alors que l'IA fait partie de l'apprentissage quotidien, notre responsabilité est de veiller à ce qu'elle soutienne les éducateurs et suscite la confiance des étudiants et des familles », a déclaré Justin Spelhaug, président de Microsoft Elevate. « Pour Microsoft, cela signifie construire dans l'application Microsoft 365 Copilot des solutions éducatives responsables activées par l'IA, sécurisées et ancrées dans les valeurs qui humanisent l'apprentissage, tout en veillant à ce que nos éducateurs et nos écoles disposent de compétences et de ressources grâce à des programmes tels que Elevate for Educators pour utiliser ces outils de manière efficace. »

Présentation de Microsoft Elevate for Educators

Le programme Microsoft Elevate for Educators s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus large de la société d'aider les écoles et les éducateurs à développer les compétences, à élargir les possibilités et à faire en sorte que tout le monde profite de l'IA. Le programme permet aux éducateurs et aux chefs d'établissement d'accéder à l'un des réseaux d'éducateurs les plus vastes et les plus connectés au monde, et offre des ressources de développement professionnel gratuites ainsi qu'un accès à des compétences très demandées pour intégrer en toute confiance l'IA dans la salle de classe. Microsoft Elevate for Educators est disponible dès aujourd'hui sur https://aka.ms/MicrosoftElevateforEducators et comprend :

Des nouvelles communautés mondiales pour les éducateurs et les écoles, de la maternelle à la terminale. Les éducateurs et les écoles du monde entier sont confrontés au défi d'intégrer l'IA de manière à ce qu'elle soit réellement bénéfique pour tous les élèves. En réponse, Microsoft lance des mises à jour importantes à l'intention de sa communauté mondiale d'éducateurs afin d'aider ces derniers à renforcer leurs compétences, à être reconnus et à collaborer au niveau mondial sur les meilleures pratiques en matière d'enseignement activé par l'IA. Les nouvelles communautés Microsoft Elevate Educators et Microsoft Elevate Schools proposent désormais une adhésion tout au long de l'année, des opportunités de formation et des ressources élargies, ainsi qu'un système de réussite progressive permettant aux éducateurs de progresser au fur et à mesure de leur apprentissage. Pour la première fois, les districts scolaires, les systèmes et les ministères peuvent obtenir une reconnaissance spéciale pour avoir soutenu le développement professionnel des éducateurs et démontré un impact mesurable dans les classes et dans l'ensemble des systèmes éducatifs.

La formation professionnelle et les diplômes peuvent aider les éducateurs à maintenir leurs certifications à jour, à obtenir des augmentations de salaire ou à progresser dans leur carrière. Pour aider les éducateurs à acquérir de nouvelles compétences et à obtenir de meilleurs résultats, le nouveau programme Microsoft Elevate for Educators propose plusieurs nouveaux cours autonomes, des sessions en direct et des simulations activées par l'IA, disponibles dans le monde entier et dans plus de 13 langues sur le site AI Skills Navigator. Des diplômes reconnus par l'industrie pour les éducateurs. Une nouvelle compétence gratuite Microsoft Elevate for Educators, développée en partenariat avec ISTE + ASCD et alignée sur le cadre de maîtrise de l'IA, aide les éducateurs à acquérir la confiance et l'expertise nécessaires pour intégrer l'IA dans leur enseignement et leur apprentissage. Les éducateurs du monde entier pourront également obtenir une nouvelle certification Microsoft Certified Instructional Technologist and Coach, qui sera mise à leur disposition dans les mois à venir.

Annonce d'une promotion limitée dans le temps sur Copilot et LinkedIn à l'intention des étudiants

Microsoft a introduit une nouvelle offre afin de donner aux étudiants les outils dont ils ont besoin pour réussir dans le monde du travail d'aujourd'hui, activé par l'IA. Dès aujourd'hui, les étudiants éligibles peuvent obtenir 12 mois d'abonnements gratuits à Microsoft 365 Premium et LinkedIn Premium Career, disponibles directement sur Microsoft. Cette promotion limitée dans le temps met à la disposition des étudiants de puissants outils de productivité - notamment des agents Chercheur et Analyste, des limites étendues d'utilisation de l'IA et des applications de productivité telles que Word, Excel et PowerPoint avec Copilot intégré - ainsi que des ressources professionnelles pour les aider à développer leurs compétences, à se constituer un réseau et à se préparer à de futures opportunités.

Conçu pour l'éducation : l'IA personnalisée au service des éducateurs et des étudiants

Microsoft a également présenté de nouvelles fonctionnalités activées par l'IA et conçues spécialement pour l'éducation, disponibles sans frais supplémentaires pour les clients de Microsoft 365 Education. S'appuyant sur des outils existants spécifiques à l'éducation, ces capacités sont conçues pour élargir l'enseignement et l'apprentissage tout en maintenant la sécurité et la confiance.

Donner aux éducateurs plus de temps pour ce qui compte le plus

L'enseignement avec l'application Microsoft 365 Copilot aide les éducateurs à rationaliser la préparation des cours et à personnaliser l'enseignement en un seul endroit. Disponibles dès aujourd'hui, les nouvelles fonctionnalités de Teach permettent aux éducateurs de planifier rapidement des cours et des activités d'apprentissage de haute qualité et conformes aux normes, ce qui leur laisse plus de temps pour se concentrer à l'enseignement. Les outils d'IA intégrés facilitent l'adaptation de l'enseignement aux différents besoins d'apprentissage, l'ajustement des niveaux de lecture et la différenciation des contenus dans diverses classes, tandis que l'assistance à l'évaluation activée par l'IA aide les éducateurs à évaluer la compréhension et à fournir un retour d'information opportun et exploitable.

Disponible dès maintenant, Microsoft Learning Zone est une application d'apprentissage gratuite activée par l'IA et la première expérience Copilot+ sur ordinateur conçue pour les éducateurs en vue de créer des activités d'apprentissage personnalisées et adaptatives.

Permettre aux étudiants d'apprendre à leur propre rythme

Alors que l'IA influence de plus en plus la manière dont les étudiants apprennent et se préparent à l'avenir, Microsoft propose des outils pour des études plus indépendantes et plus stimulantes. L'agent Study and Learn est un assistant d'IA adaptatif qui fournit aux étudiants un soutien personnalisé. Disponible en avant-première au cours de ce mois, l'agent Study and Learn est conçu pour encourager la pensée critique et réfléchie et aider les élèves à apprendre de manière autonome tout en renforçant leur confiance en eux.

Pour plus d'informations sur l'engagement de Microsoft en faveur de l'éducation, veuillez consulter aka.ms/AIforTeachingandLearning ou rendez visite à Microsoft sur son stand Microsoft (SM20) au cours du salon Bett UK (21-23 janvier).

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) crée des plateformes et des outils activés par l'IA pour offrir des solutions innovantes répondant aux besoins en constante évolution de nos clients. L'entreprise technologique s'est engagée à rendre l'IA largement disponible et à le faire de manière responsable, avec pour mission de permettre à chaque personne et à chaque organisation de la planète d'accomplir davantage.

