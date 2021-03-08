MicroWorkers встраивает кошелек ONTO из блокчейна Ontology для оплаты работ

MicroWorkers встраивает цифровой кошелек ONTO из блокчейна Ontology для создания дополнительных способов оплаты труда работников

СИНГАПУР, 8 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- В целях обеспечения взаимодействия между заказчиками и исполнителями микроработ Ontology и MicroWorkers (MW) объявили о новейшей фазе своего сотрудничества, в рамках которой блокчейн-система Ontology контролировала процесс встраивания цифрового кошелька ONTO в платформу MicroWorkers с целью обеспечения возможностей оплаты производимых работ альтернативным способом, не прибегая к услугам платежных систем PayPal и Payoneer.

Это позволяет MicroWorkers эффективно использовать блокчейн-систему Ontology для удовлетворения своих растущих потребностей в ресурсах искусственного интеллекта и предоставить работникам возможность использования кошелька ONTO для перевода криптовалютных платежей. Пользователи могут безопасно хранить и предоставлять свою статистику и сведения, подтверждающие их репутацию, посредством своего идентификатора ONT ID в указанном блокчейне с применением самых современных средств шифрования при сохранении за собой возможностей управления данными. Вскоре после завершения первоначального тестирования эти возможности будут предоставлены всем пользователям платформы MicroWorkers.

В связи с этим основатель Ontology Ли Цзюнь (Li Jun) заявил следующее: «Мы гордимся тем, что помогаем пользователям и работодателям, зарегистрированным на MicroWorkers, производить расчеты через приложение ONTO с использованием платформы идентификации в качестве способа предоставления услуг в то время, когда это наиболее необходимо».

Пользователи могут выводить средства в BUSD и вносить евро на свои дебетовые карты. Для пользователей также предусматривается ряд других выгод, включая самую низкую комиссию за вывод средств с платформы в размере 2%. Кроме того, предлагаются и другие преимущества, включая отмену комиссий за открытие и создание раздела для перевода вознаграждений в цифровых валютах. И наконец, для содействия пользователям, занимающимся поиском работы, предусмотрена возможность формирования справки о доходах одним щелчком мыши.

Глава компании MicroWorkers Нхатви Нгуен (Nhatvi Nguyen) сообщил следующее: «Обеспечивая такую интеграцию, мы добиваемся значительных успехов в плане разнообразия способов оплаты труда наших работников. Это будет способствовать повышению уровня финансовой свободы и позволит пользователям извлекать выгоду из предлагаемой новинки. Мы стремимся эффективно использовать эти новейшие технологии для обеспечения максимально возможного качества обслуживания пользователей».

Информация об Ontology

Ontology — высокопроизводительный блокчейн с открытым исходным кодом, специализирующийся на децентрализованной идентификации и обработке данных. Уникальная инфраструктура блокчейн-системы Ontology поддерживает надежное взаимодействие между цепями и масштабируемость 2-го уровня, что обеспечивает компаниям гибкие возможности при разработке блокчейна, отвечающего их потребностям. Функционал блокчейна Ontology, снабженного комплексом децентрализованных протоколов идентификации и обмена данными, повышающих уровни быстродействия, безопасности и доверия, включает присвоение идентификаторов ONT ID, мобильное приложение для поддержки цифрового идентификатора и DID, используемые по всей экосистеме, а также децентрализованный сервис обмена данными DDXF и структурированную систему взаимодействия.

Информация о MicroWorkers

MicroWorkers — инновационная онлайн-платформа, обеспечивающая взаимодействие между работодателями и работниками со всего мира. MicroWorkers представляет собой альтернативу №1 по отношению к Amazon Mechanical Turk, доступную для предприятий и самозанятых более чем в 190 странах по всему миру.

Контакты для СМИ

Rebecca Maher (Ребекка Маэр)

старший консультант компании Wachsman

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SOURCE Ontology