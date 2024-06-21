Midea Hiconics впечатляет Intersolar 2024 выпуском инновационных энергетических изделий

Midea Hiconics впечатляет Intersolar 2024 началом выпуска полного ассортимента инновационных бытовых экологичных энергетических изделий

МЮНХЕН, 21 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Hiconics Eco-energy Technology («Midea Hiconics»; SHE300048), бренд экологичной энергетики в рамках Midea, впечатлил посетителей недавно прошедшей в Мюнхене выставки Intersolar 2024 началом впуска полного ассортимента бытовых экологичных энергетический изделий, в том числе универсальных бытовых систем накопления и хранения энергии (RESS), бытовых инверторов для фотоэлектрических панелей, зарядных устройств для электромобилей и балконных фотоэлектрических решений.

2024 Intersolar Midea Hiconics Residential Green Energy Products Launch Midea Hiconics's Strategic Cooperation Signing Ceremony

Представленные на стенде C2 670 брендом Midea Hiconics бытовые комплексные экологичные энергетические решения впечатлили многих посетителей своим превосходным накопителем фотоэлектрической энергии, современным дизайном и передовой технологией электрификации, включая универсальное бытовое устройство накопления и хранения энергии на основе аккумуляторной батареи со встроенным оптимизатором постоянного тока с использованием высоковольтной параллельной системы. На выставке Intersolar 2024 компания Midea Hiconics продемонстрировала 16 инновационных и хорошо сконструированных инверторов с функцией распознавания тени для эффективной выработки электроэнергии и прерыватель цепи при возникновении дугового разряда (AFCI) для стабильной интеллектуальной работы сети. TÜV NORD, TÜV SUD и TÜV Rhineland предоставили Midea Hiconics последние сертификаты на аккумуляторы и инверторы компании, а также сертификат TÜV NORD Witness Laboratory.

«Мы были рады продемонстрировать нашу продукцию на Intersolar 2024, где мы увидели, что для ведущих компаний жизненно важно иметь возможность предлагать решения, включающие полный ассортимент изделий, — прокомментировал Хоу Цзюньфэн (Hou Junfeng), директор по исследованиям и разработкам Midea Hiconics. — Это дополнительно способствует изучению преимуществ и факторов коммерческой привлекательности».

В последние годы в связи с постоянным усилением в странах Европы политики инвестирования и поддержки экологичной энергетики спрос на бытовые системы накопления и хранения энергии быстро растет. Являясь основной движущей силой Midea в плане развития этого сегмента, Midea Hiconics успешно осваивает ключевые международные рынки, такие как Европа, Австралия, Америка и Африка, в рамках глобальной системы маркетинговых каналов.

Midea Hiconics, сохраняя качество продукции своим главным преимуществом, продолжает строить прочные, взаимовыгодные партнерские отношения с наивысшим уровнем искренности. На мероприятии были подписаны соглашения о стратегическом сотрудничестве с региональными клиентами из Франции, Турции и других стран.

Трансформация Midea Hiconics подпитывается постоянным стремлением бренда к технологическим инновациям. В 2023 году компания инвестировала 147,41 млн юаней в НИОКР, что на 72,96 % больше, чем в предыдущем году. 33 глобальных научно-исследовательских центра, 4 крупных научно-исследовательских института и более 50 базовых лабораторий компании Midea обеспечивают надежное сотрудничество в сфере исследований и разработок. Наряду с увеличением инвестиций в исследования и разработки, Midea Hiconics внедрила систему бережливого производства Midea и инвестировала в передовые автоматизированные производственные линии, одни из лучших в отрасли чистые помещения класса 100 000 и центры тестирования высокого класса. Это обеспечивает эффективную поставку высококачественной продукции, что поддерживается строгим контролем качества с использованием передовых приборов и оборудования.

Система обеспечения качества при производстве бытовой техники компании Midea позволила усилить меры Midea Hiconics по повышению качества. Обширный опыт компании Midea работы на рынке бытовой техники и большие возможности в плане эстетического дизайна сильно повлияли на дизайн и удобство для пользователей продукции Midea Hiconics. В бытовых устройствах накопления и хранения энергии этого бренда в первую очередь уделено внимание производительности и эстетичности, что позволяет удовлетворить стремление современных семей к экологичному, эффективному и рациональному образу жизни.

О компании Midea Hiconics

Midea Hiconics, основанная в 2003 году, была публично зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже под аббревиатурой «Hiconics» и биржевым кодом «300048» 20 января 2010 года. В 2020 году она официально вошла в состав Midea Group. В 2023 году появились три основных направления бизнеса: широкий ассортимент бытовых экологичных энергетических изделий, высоковольтные и низковольтные инверторы и фотоэлектрические решения Midea.

Для получения дополнительной информации о Midea Hiconics, пожалуйста, посетите веб-страницу https://www.hiconics-global.com/company-profile/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2443693/2024_Intersolar_Midea_Hiconics_Residential_Green_Energy_Products_Launch.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2443694/Midea_Hiconics_s_Strategic_Cooperation_Signing_Ceremony.jpg