Mientras las medidas de control de inmigración expulsan a los estudiantes de las aulas, EdTrust amplía su cartera

EdTrust adquiere la National Newcomer Network, una coalición formada por más de 500 educadores, investigadores y defensores, con el fin de reforzar las iniciativas nacionales destinadas a garantizar que todos los alumnos puedan aprender, sentirse integrados y alcanzar el éxito

WASHINGTON, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Más de 1 millón de niños y jóvenes inmigrantes están matriculados en colegios de primaria y secundaria de EE. UU. Sin embargo, las recientes medidas de control de la inmigración están dificultando aún más el acceso de algunos estudiantes a la educación pública, debido al creciente temor a poner a sus familias en riesgo de ser detenidas o deportadas. Un estudio realizado en cinco distritos escolares de California reveló que las ausencias diarias de los alumnos aumentaron un 22 % tras las redadas de inmigración, y que algunos de los mayores incrementos se produjeron entre los alumnos más jóvenes. Además, los investigadores han descubierto que la presencia real o percibida de actividades de control de la inmigración cerca de los colegios contribuye a un rendimiento académico inferior. El pasado verano, el superintendente de Educación del estado de Maryland atribuyó el descenso de las tasas de graduación entre los estudiantes latinos del estado al endurecimiento de las medidas de control de la inmigración.

En un momento en el que los alumnos procedentes de familias con estatus mixto, inmigrantes e indocumentadas necesitan más apoyo, protección y oportunidades, EdTrust ha anunciado hoy que la National Newcomer Network, una coalición nacional dedicada a mejorar las oportunidades educativas de los alumnos inmigrantes y refugiados recién llegados, se sumará a sus iniciativas en favor de la equidad educativa. Alejandra Vázquez Baur, cofundadora y directora de la red, también se incorporará a EdTrust como directora de políticas, defensa y colaboraciones para estudiantes inmigrantes.

En un contexto de creciente sentimiento antiinmigrante a nivel federal y de tácticas de control a nivel local, los estudiantes se ven atrapados en medio de todo ello. "Los alumnos inmigrantes llegan a nuestros colegios con un enorme potencial, conocimientos, valentía y sueños para su futuro. Los sistemas educativos deberían acogerlos y estar preparados para reconocer esas fortalezas y ayudarles a alcanzar el éxito", afirmó Vázquez Baur.

"La historia nos ha demostrado que la exclusión rara vez se limita a una sola comunidad. Si hoy no defendemos los derechos educativos de los alumnos inmigrantes, debilitaremos las garantías que protegen las oportunidades de todos los alumnos en el futuro. La educación pública debe seguir siendo un lugar en el que todos los niños se sientan integrados, todas las familias sean bienvenidas y todos los alumnos tengan la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Al unirnos a EdTrust, podemos fortalecer esta comunidad nacional y convertir las experiencias de los alumnos, las familias y los educadores en un cambio sistémico significativo", continúa Vázquez Baur.

La National Newcomer Network reúne a más de 500 educadores, investigadores, defensores y organizaciones colaboradoras de 46 estados. Fundada por The Century Foundation y Next100, esta red conecta a personas que trabajan para desarrollar soluciones sistémicas a las desigualdades que sufren los alumnos inmigrantes y de estatus mixto en los centros de educación primaria y secundaria.

Entre las actividades de la red se incluyen:

Abogar por políticas más sólidas a nivel federal, estatal y local, así como por una mayor financiación, rendición de cuentas y protección de los derechos civiles de los alumnos recién llegados

Potenciar las experiencias, las ideas y las aspiraciones de los alumnos recién llegados y sus familias

Apoyar a los docentes mediante la formación continua, los recursos didácticos y las oportunidades para aprender unos de otros

Crear una comunidad nacional de prácticas que conecte a educadores, investigadores, defensores y responsables políticos de todos los estados

"Todos los alumnos merecen asistir a un colegio en el que se sientan seguros, bienvenidos, motivados y apoyados, independientemente de dónde hayan nacido o qué idioma hablen", afirmó Denise Forte, presidenta y CEO de EdTrust.

"La situación migratoria de una familia no es un problema que deba resolver nuestro sistema educativo. Son jóvenes con fortalezas extraordinarias y un potencial ilimitado, y nuestro sistema educativo tiene la responsabilidad de atenderlos adecuadamente. Alejandra y la National Newcomer Network aportan a EdTrust una amplia experiencia, relaciones de confianza y las opiniones de cientos de educadores y defensores. Juntos, trabajaremos para garantizar que los alumnos inmigrantes no solo estén matriculados en nuestros centros educativos, sino que se les brinden todas las oportunidades para aprender, sentirse integrados y alcanzar el éxito".

Como parte de EdTrust, la National Newcomer Network seguirá ampliando su base de miembros a nivel nacional, al tiempo que aumenta su capacidad para llevar a cabo investigaciones, influir en las políticas, reforzar la defensa de los derechos, apoyar a los educadores y dar mayor visibilidad a las voces de los alumnos y las familias inmigrantes. Esta colaboración también permitirá aunar la experiencia de la red con la labor más amplia de EdTrust para mejorar las oportunidades educativas desde la educación preescolar hasta la universidad.

Vázquez Baur es un experto en políticas y defensor de los derechos reconocido a nivel nacional cuya labor se centra en los alumnos inmigrantes, los estudiantes de inglés y la equidad educativa. Ha colaborado ampliamente con educadores, jóvenes, familias, defensores de los derechos, investigadores y responsables políticos para impulsar sistemas de educación pública más receptivos e inclusivos.

Acerca de la National Newcomer Network

La National Newcomer Network es una coalición formada por más de 500 educadores, investigadores, defensores y organizaciones colaboradoras que representan a 46 estados. La red trabaja para desarrollar soluciones sistémicas a las desigualdades que afectan a los alumnos inmigrantes y refugiados recién llegados en los centros de educación primaria y secundaria, impulsando cambios en las políticas, reforzando la formación profesional, dando mayor visibilidad a las opiniones de los alumnos y la comunidad, y poniendo en contacto a profesionales y defensores de los derechos de los alumnos de todo el país.

Acerca de EdTrust

EdTrust es una organización nacional sin ánimo de lucro que promueve políticas y prácticas destinadas a eliminar las barreras raciales y económicas arraigadas en el sistema educativo estadounidense. A través de la investigación y la defensa de esta causa, EdTrust transforma el funcionamiento de la educación pública y a quién va dirigida, desde la educación infantil hasta la universidad.

Contacto: [email protected]

FUENTE Education Trust