Milesight feiert sein 15-jähriges Jubiläum und bekräftigt seine Strategie „Build Deep with V.I.R."

XIAMEN, China, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Milesight, ein Anbieter von KI-gestützten Videoüberwachungslösungen, feiert heute sein 15-jähriges Jubiläum und bekräftigt seine langfristige Strategie unter dem Motto „Build Deep with V.I.R."

Angesichts der ständigen Weiterentwicklung der Sicherheitsbranche betont Milesight, dass nachhaltiger Fortschritt auf fundierten Kernkompetenzen beruht. In den letzten 15 Jahren hat das Unternehmen drei Grundpfeiler moderner Sicherheitssysteme kontinuierlich weiterentwickelt – Vision, Intelligenz und Zuverlässigkeit –, die nun gemeinsam als V.I.R. bezeichnet werden.

V.I.R. stellt keine neue Ausrichtung dar, sondern steht für die Strategie, auf der Milesight konsequent aufgebaut hat und die das Unternehmen auch weiterhin stärken wird.

In diesem Rahmen verbessert Milesight folgende Bereiche weiter:

Vision : Lieferung klarerer Bilder in anspruchsvollen Umgebungen, einschließlich Szenarien mit schlechten Lichtverhältnissen, hoher Bewegung und großen Flächen

: Lieferung klarerer Bilder in anspruchsvollen Umgebungen, einschließlich Szenarien mit schlechten Lichtverhältnissen, hoher Bewegung und großen Flächen Intelligenz : Ermöglichung einer genaueren Erkennung, reduzierter Fehlalarme und umsetzbarer Erkenntnisse durch Edge-basierte KI

: Ermöglichung einer genaueren Erkennung, reduzierter Fehlalarme und umsetzbarer Erkenntnisse durch Edge-basierte KI Zuverlässigkeit: Sicherstellung langfristiger Systemstabilität – von der Hardware-Langlebigkeit bis zum Cybersicherheitsschutz

Diese Fähigkeiten, die sich bereits in weltweiten Implementierungen bewährt haben, werden kontinuierlich weiterentwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen der Praxis gerecht zu werden.

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„Bei Milesight geht alles, was wir tun, von realen Szenarien und betrieblichen Anforderungen aus. Wir konzentrieren uns darauf, das Problem zu verstehen, zielgerichtet zu reagieren und Lösungen zu entwickeln, die genau auf jede Anwendung zugeschnitten sind. Von der Entwicklung bis zur Bereitstellung und durch kontinuierliche Validierung und Optimierung wird jeder Schritt von der engen Zusammenarbeit mit unseren Partnern bestimmt. Feedback aus realen Projekten ist nicht nur Input, sondern prägt unsere Innovation", sagte Alan Shen, CEO von Milesight.

Parallel dazu betont Milesight, dass V.I.R. auf einer „Born Open"-Philosophie basiert und als architektonische Grundlage für zukünftiges Wachstum dient. Dazu gehören umfassende Kompatibilität mit führenden Videomanagementsystemen, eine intensivere Zusammenarbeit mit Ökosystempartnern und eine Plattform mit offener Architektur, die es ermöglicht, Anwendungen von Drittanbietern und KI-Algorithmen direkt auf Kameras zu implementieren.

Mit diesem Ansatz strebt Milesight mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und Innovation in vielfältigen Sicherheitsprojekten an.

Mit Blick auf die Zukunft bleibt die Ausrichtung des Unternehmens klar: „Build Deep with V.I.R." Mit V.I.R tiefgreifende Lösungen entwickeln, die bereits bestehenden Fähigkeiten der Technologie stärken und sich gleichzeitig an immer komplexere und dynamischere Umgebungen anzupassen.

Informationen zu Milesight

Milesight bietet vielseitige Sensorprodukte zur Erfassung aussagekräftiger Daten. Es wendet innovativ KI, 5G und IoT an, um echte Auswirkungen bei verschiedenen Anwendungen zu erzielen. Milesight hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Bedeutung von Messungen zu verdeutlichen. Wir gehen auf die Anforderungen unserer Kunden ein und arbeiten eng mit einem wachsenden Partnernetzwerk zusammen, um den Wert von Daten zu nutzen.

Kontakt:

Angel Cai

Marketing Manager, Milesight

86-592-5922772

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