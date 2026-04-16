Milesight célèbre son 15e anniversaire et renforce sa stratégie « Build Deep with V.I.R. »

XIAMEN, Chine, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Milesight, fournisseur de solutions de vidéosurveillance optimisées par l'IA, célèbre aujourd'hui son 15e anniversaire et renouvelle sa stratégie à long terme : « Build Deep with V.I.R. »

Alors que le secteur de la sécurité continue d'évoluer, Milesight insiste sur le fait que les progrès durables reposent sur des capacités de base profondément ancrées. Au cours des 15 dernières années, la société n'a cessé de consolider les trois fondamentaux des systèmes de sécurité modernes : vision, intelligence et fiabilité, aujourd'hui plus connus sous l'abréviation V.I.R.

Plutôt qu'un changement d'orientation, la V.I.R. représente la stratégie sur laquelle Milesight s'est toujours appuyé et continuera de renforcer.

Dans ce cadre, Milesight poursuit le renforcement :

de la vision : pour des images plus nettes dans des environnements difficiles, notamment en cas de faible luminosité, de mouvements rapides et de zones étendues

: pour des images plus nettes dans des environnements difficiles, notamment en cas de faible luminosité, de mouvements rapides et de zones étendues de l'intelligence : pour permettre une détection plus précise, réduire les fausses alertes et obtenir des informations exploitables grâce à l'IA en périphérie

: pour permettre une détection plus précise, réduire les fausses alertes et obtenir des informations exploitables grâce à l'IA en périphérie de la fiabilité : pour assurer la stabilité à long terme des systèmes, de la durabilité du matériel à la protection de la cybersécurité

Ces capacités, déjà établies dans le cadre de déploiements mondiaux, sont optimisées sans relâche pour répondre à l'évolution des exigences du monde réel.

[Découvrez la V.I.R. Milesight]

« Chez Milesight, tout ce que nous entreprenons part de scénarios réels et de besoins opérationnels. Nous nous attachons à comprendre le problème, à y répondre de manière ciblée et à élaborer des solutions qui correspondent précisément à chaque application. Du développement au déploiement, en passant par la validation et l'optimisation continues, chaque étape est le fruit d'une étroite collaboration avec nos partenaires. Le retour d'information provenant de projets réels n'est pas un simple intrant, c'est ce qui façonne notre innovation », déclare Alan Shen, CEO de Milesight.

En parallèle, Milesight souligne que la V.I.R est fondée sur une philosophie « Born Open », qui sert de base architecturale à la croissance future. Cette approche comprend une large compatibilité avec les principaux systèmes de gestion vidéo, une collaboration plus approfondie avec les partenaires de l'écosystème et une plateforme à architecture ouverte qui permet de déployer des applications tierces et des algorithmes d'IA directement sur les caméras.

Avec cette approche, Milesight vise à promouvoir la flexibilité, l'évolutivité et l'innovation dans le cadre de divers projets de sécurité.

L'orientation future de l'entreprise reste claire : la stratégie Build Deep with V.I.R renforcera les capacités qui définissent déjà sa technologie tout en s'adaptant à des environnements de plus en plus complexes et dynamiques.

À propos de Milesight

Milesight propose des produits de détection aux potentiels multiples pour saisir les données importantes. La société applique de manière innovante l'IA, la 5G et l'IoT pour avoir un impact réel sur diverses applications. Déterminé à donner de l'importance à la détection, Milesight répond aux demandes de ses clients et travaille en étroite collaboration avec un écosystème de partenaires en pleine expansion afin d'exploiter au mieux la valeur des données.

Contact :

Angel Cai

Responsable marketing, Milesight

86-592-5922772

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