民族雜貨電商 Weee! 在由 DST Global 領投以及黑石集團、Arena Holdings 和老虎環球參投的 D 輪融資中籌集 3.15 億美元

Weee! (www.sayweee.com) 是美國領先的民族雜貨電商，今日宣布獲得由現有投資者 DST Global 領投的 3.15 億美元 D 輪融資。新投資者包括由黑石集團、Arena Holdings 和老虎環球管理的基金，大幅加深了公司的資本基礎。

DST Global 管理合伙人 Rahul Mehta 表示：「Weee! 對如何在新興的線上雜貨領域中可持續實現爆炸性增長有獨特的了解。Weee! 的與眾不同之處在於，團隊從根本上對於商品銷售的專注、天天低價以及卓越的社交購物方式，我們很高興加深對他們使命的支援。」

儘管食品雜貨仍然是電子商務領域滲透率最低的零售領域，但面向民族消費者的食品雜貨市場預計到 2030 年將超過 4640 億美元1。Weee! 目前的類別涵蓋了亞洲和西班牙美食所必需的民族成分，滿足了得不到充分服務的群體的需求，這個群體自 2010 年以來增長了 >20%2。Weee! 目前服務於 14 個主要地區，旨在在 2024 年前擴展到北美的 30 個城市。

關於 Weee! Inc.

Weee! 於 2015 年成立，秉承著絕不影響食品的品質、新鮮度和可及性的信念。Weee! 受到了無法獲得充分服務的社群的喜愛並被認可為值得信賴的居家品牌，透過 Weee!，他們能夠方便和實惠地獲得特殊產品和日常必需品。產品保證在最新鮮的時候送達，價格低於線下商店或可與其相媲美。無需訂閱即可購物，而且起訂量很低，可免費次日送達。公司繼續利用社交電子商務和專有預測技術重新定義線上食品雜貨購物。

Weee! 總部位於加州弗里蒙特，已獲得來自 Arena Holdings、黑石集團、DST Global、Goodwater Capital、iFly.vc、光速創投、老虎環球、VMG 和 XVC 的 4.15 億美元的資金。

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前瞻性陳述

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1 美國食品雜貨市場份額，資料來源

2 美國人口普查局根據人口學特徵發布 2019 年人口估計

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