Mindray демонстрирует новые разработки и академические достижения в области гематологии

На симпозиуме ISLH 2022 компания Mindray демонстрирует миру новейшие разработки и академические достижения в области гематологии

БОЛОНЬЯ (Италия), 27 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- C 8 по 10 сентября в Болонье (Италия) прошел Международный симпозиум по технологическим инновациям в области лабораторной гематологии (ISLH 2022). На этом мероприятии компания Mindray (SZSE: 300760), один из ведущих мировых разработчиков и поставщиков медицинского оборудования и комплексных решений, представила свои новейшие разработки и научные достижения в области гематологии медицинским экспертам из Европы и со всего мира.

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Ежегодно проводимый симпозиум служит международной платформой для демонстрации новейших технологий, обмена новыми идеями и результатами исследований в области лабораторной гематологии.

В ходе симпозиума ISLH 2022 года компания Mindray провела семинар на тему «Новая эра цифровой морфологии», на котором профессор Джина Зини (Gina Zini) и профессор Анна Мерино (Anna Merino), два известных эксперта в области морфологии, представили оценку выдающихся характеристик цифрового анализатора морфологии клеток Mindray MC-80, предназначенного для выявления онкогематологических заболеваний, и на примере конкретных клинических случаев показали, как MC-80 с помощью изображений клеток крови высокого разрешения может помогать врачам выявлять и диагностировать как злокачественные, так и незлокачественные заболевания крови.

В рамках презентации стендовых докладов на ISLH были представлены 32 постера (больше, чем от всех других участников) от конечных пользователей гематологического оборудования Mindray, отобранные после тщательной оценки, основанной на уникальной информации и исключительной академической ценности.

До симпозиума ISLH компания Mindray привлекла более 700 участников онлайн-мероприятия HemaTalk Italy 2022 Global Live Event. Доктор Рамон Симон-Лопес (Ramon Simon-Lopez) из отдела компании Mindray IVD по научным исследованиям и медицинским вопросам отметил, что компания использует свои глобальные ресурсы для создания платформы обучения и обмена для медицинских экспертов со всего мира с целью расширения перспектив лабораторной медицины.

Участники провели онлайн-беседу с отделом исследований и разработок компании Mindray, чтобы обсудить будущее лабораторной гематологии и последние тенденции в области внедрения результатов клинических исследований в практику. Затем последовала сессия вопросов и ответов, в ходе которой эксперты Mindray ответили на наиболее интересующие участников вопросы.

На своем стенде на симпозиуме ISLH 2022 компания Mindray представила новый анализатор морфологии цифровых клеток MC-80 и гематологический анализатор серии BC-700, которые вызвали большой интерес у посетителей.

Академические успехи компании Mindray были также отмечены комитетом ISLH, который присудил Mindray премию Berend Houwen Travel за выдающийся вклад в развитие отрасли и превосходные результаты в научной сфере.

Информация о компании Mindray

Компания Mindray, основанная в 1991 году, является одним из ведущих мировых поставщиков медицинского оборудования и комплексных решений. Мы стремимся к инновациям в таких областях, как мониторинг и жизнеобеспечение пациентов, диагностика in-vitro, система медицинской визуализации и ортопедия. На сегодняшний день продукция и услуги компании Mindray предлагаются более чем в 190 странах и регионах.

Более подробная информация представлена на сайте www.mindray.com.

Рита Ван

(Rita Wang) [email protected]

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1907397/Mindray_ISLH_Video.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1907395/01.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1907396/02.jpg

SOURCE Mindray