Mindray определяет будущее технологий визуализации с помощью инновационных решений в области ультразвуковой диагностики

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Mindray

Jun 04, 2021, 06:43 ET

Mindray определяет будущее технологий визуализации с помощью инновационных решений в области ультразвуковой диагностики для общей визуализации, женского здоровья и в кардиологии

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 4 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- 28 мая 2021 года компания Mindray (SZSE: 300760), являющаяся одним из ведущих мировых разработчиков и поставщиков медицинского оборудования и комплексных решений, объявила о выпуске инноваций в области ультразвуковой диагностики  для применения в целях общей визуализации, женского здоровья и в кардиологии. Каждое из этих решений основано на принципе "Innovation Defines" («Инновации — определяющий фактор») и предназначено для повышения эффективности получаемых врачами диагностических данных с целью развития здравоохранения.

Mindray Defines Future of Imaging Technologies with New General Imaging, Women’s Healthcare and Cardiology Ultrasound Solutions
Mindray Defines Future of Imaging Technologies with New General Imaging, Women’s Healthcare and Cardiology Ultrasound Solutions

«За более чем 30-летний период деятельности компании Mindray, инновации глубоко укоренились в ее философии. По мере роста и расширения больничных систем, необходимо, чтобы в сфере здравоохранения разрабатывались не только индивидуальные продукты, но и комплексные технические решения, направленные на развитие здравоохранения в целом. Благодаря этому комплексному подходу мы можем обеспечить повышение качества медицинской помощи, одновременно способствуя расширению клинических возможностей, — заявил генеральный директор компании Mindray Medical Imaging Systems Хэ Сюдзинь (He Xujin). — Выпуск наших новейших решений в области ультразвуковой диагностики знаменует собой важную веху для компании Mindray, которая продолжает разрабатывать новые платформы в соответствии с руководящим принципом «Инновации — определяющий фактор».

Предлагаемые компанией Mindray решения в области ультразвуковой диагностики для общей визуализации включают в себя ряд передовых технологий, такие как контраст-усиленная эхография с высокой частотой кадров (HiFR CEUS), комплексная HiFR-эластография и усовершенствованная система количественных измерений для обеспечения нового уровня качества исследований. Эти функции предоставляют врачам расширенные возможности для более точной диагностики и лечения, повышая их уверенность и результативность.

Решения в области ультразвуковой диагностики для женского здоровья предлагают разнообразный ассортимент экспертных инструментов, включая Smart Scene 3D, Smart Planes CNS, Smart ICV, Smart Pelvic и Smart ERA. Эти опции были разработаны и созданы благодаря анализу ежедневной работы врачей с целью повышения эффективности технологий для акушерства и гинекологии, включая ЭКО, диагностику в неонатальный и постнатальный периоды.

Для врачей, специализирующихся на заболеваниях сердечно-сосудистой системы, инновационные технологии в области ультразвуковой диагностики для кардиологии от компании Mindray, включают такие опции как ЧПЭхоКГ, HiFR V-Flow, оценку напряженности сдвига сосудистой стенки (WSS), оценку толщины комплекса интима-медиа (КИМ) в режиме реального времени и т. д. Эти технологии обеспечивают высокую диагностическую точность, предоставляющую врачам дополнительные инструменты для повышения диагностической уверенности.

Компания Mindray использует свои глубокие знания о клинических потребностях врачей для предоставления им комплексных решений в области ультразвуковой диагностики и обеспечения возможностей для точной диагностики и лечения в различных областях. Для трех важнейших направлений ультразвуковой визуализации созданы выдающиеся технологии с интеллектуальными приложениями и интуитивно понятным интерфейсом, что поднимает качество получаемых диагностических данных на более высокий уровень. В то же время пациенты получают преимущества ускоренной диагностики и более точного выявления потенциальных осложнений, причем все это непосредственно в месте оказания медицинской помощи.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1516663/Innovation_defines.jpg  

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https://www.mindray.com

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