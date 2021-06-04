Mindray определяет будущее технологий визуализации с помощью инновационных решений в области ультразвуковой диагностики

«За более чем 30-летний период деятельности компании Mindray, инновации глубоко укоренились в ее философии. По мере роста и расширения больничных систем, необходимо, чтобы в сфере здравоохранения разрабатывались не только индивидуальные продукты, но и комплексные технические решения, направленные на развитие здравоохранения в целом. Благодаря этому комплексному подходу мы можем обеспечить повышение качества медицинской помощи, одновременно способствуя расширению клинических возможностей, — заявил генеральный директор компании Mindray Medical Imaging Systems Хэ Сюдзинь (He Xujin). — Выпуск наших новейших решений в области ультразвуковой диагностики знаменует собой важную веху для компании Mindray, которая продолжает разрабатывать новые платформы в соответствии с руководящим принципом «Инновации — определяющий фактор».

Предлагаемые компанией Mindray решения в области ультразвуковой диагностики для общей визуализации включают в себя ряд передовых технологий, такие как контраст-усиленная эхография с высокой частотой кадров (HiFR CEUS), комплексная HiFR-эластография и усовершенствованная система количественных измерений для обеспечения нового уровня качества исследований. Эти функции предоставляют врачам расширенные возможности для более точной диагностики и лечения, повышая их уверенность и результативность.

Решения в области ультразвуковой диагностики для женского здоровья предлагают разнообразный ассортимент экспертных инструментов, включая Smart Scene 3D, Smart Planes CNS, Smart ICV, Smart Pelvic и Smart ERA. Эти опции были разработаны и созданы благодаря анализу ежедневной работы врачей с целью повышения эффективности технологий для акушерства и гинекологии, включая ЭКО, диагностику в неонатальный и постнатальный периоды.

Для врачей, специализирующихся на заболеваниях сердечно-сосудистой системы, инновационные технологии в области ультразвуковой диагностики для кардиологии от компании Mindray, включают такие опции как ЧПЭхоКГ, HiFR V-Flow, оценку напряженности сдвига сосудистой стенки (WSS), оценку толщины комплекса интима-медиа (КИМ) в режиме реального времени и т. д. Эти технологии обеспечивают высокую диагностическую точность, предоставляющую врачам дополнительные инструменты для повышения диагностической уверенности.

Компания Mindray использует свои глубокие знания о клинических потребностях врачей для предоставления им комплексных решений в области ультразвуковой диагностики и обеспечения возможностей для точной диагностики и лечения в различных областях. Для трех важнейших направлений ультразвуковой визуализации созданы выдающиеся технологии с интеллектуальными приложениями и интуитивно понятным интерфейсом, что поднимает качество получаемых диагностических данных на более высокий уровень. В то же время пациенты получают преимущества ускоренной диагностики и более точного выявления потенциальных осложнений, причем все это непосредственно в месте оказания медицинской помощи.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1516663/Innovation_defines.jpg

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