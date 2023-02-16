Mindray, Türkiye'de deprem kurtarma çabalarına yardımcı olmak adına tıbbi ekipmanlar bağışlıyor

ANKARA, Türkiye, 16 Şubat 2023 /PRNewswire/ -- 6 Şubat'ta bölgeyi art arda vuran 7.8 ve 7.5 şiddetindeki depremlerden bu yana, Türkiye'de on binlerce insanın öldüğü biliniyor. Şu anda, acil durum kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Mindray ve distribütör ortakları, tıbbi kurtarma ve yeniden yapılandırma çalışmalarına yardımcı olmak adına 10 Şubat tarihinde Turkish Ministry of Health'e USD 200,000 değerinde tıbbi ekipman bağışladı.

Medical devices from Mindray as donations

Bağış, Türk tıp çalışanlarının daha fazla hayat kurtarmalarına ve felaketten kaynaklanan kayıpları azaltmalarına yardımcı olacak diğer ekipman türlerinin yanı sıra; Mindray monitörler, vantilatörler, defibratörler, infüzyon pompaları ve taşınabilir ultrason makinelerini de içeriyordu.

Bağışın nakliyesi ve teslimatından sorumlu Mindray yöneticisi, Mindray'in depremden sonra afet yardımı için gerekli ekipman ve kaynakları derhal toplayıp yerleştirdiğini ve malzeme bağışında yeterli garantiyi sağlamak için birkaç distribütör ortağıyla acilen temasa geçip koordine edildiğini söyledi Mindray, Türkiye'de 20 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdüren tıbbi ekipman ve çözüm tedarikçisi olarak gerekli sosyal sorumlulukları üstlenecek, hastanelerin ve tıp merkezlerinin yeniden inşasına yardımcı olacak ve mümkün olan en kısa sürede daha fazla ekipman bağışları düzenleyip, depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmak adına gücü dahilinde gerekli her şeyi yapacaktır.

11 Şubat tarihinde bağışlanan ekipman önemli afet bölgelerine gönderildi. Eşlik eden Mindray tıbbi servis mühendisleri, ekipmanın belirlenen hastanelere kurulmasına yardımcı oldular.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2003097/Medical_devices_Mindray_donations.jpg

SOURCE Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.