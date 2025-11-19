MINISO LAND gewinnt „Best New Store Concept" bei den MAPIC Awards 2025

Branchenanerkennung positioniert MINISO LAND als Innovationsführer im Einzelhandel

Als eine der angesehensten Auszeichnungen im weltweiten Gewerbeimmobiliensektor gelten die MAPIC Awards weithin als Trendsetter im Bereich der Einzelhandelsinnovation und würdigen außergewöhnliche Kreativität und kommerziellen Einfluss in der gesamten Gewerbeimmobilienbranche. Mit der diesjährigen Ausgabe wird das 30-jährige Bestehen von MAPIC gefeiert. Die Jury, die sich aus führenden Experten des globalen Einzelhandels, des Immobiliensektors und der Investmentbranche zusammensetzt, wendet strenge Kriterien an, die kommerzielle Innovation, räumliche Gestaltung, betriebliche Leistung und Kundenerlebnis umfassen.

Neues Handelsformat setzt Maßstäbe im erlebnisorientierten Einzelhandel

MINISO LAND ist MINISOs strategisches Format und eine kühne Innovation im Erlebniseinzelhandel, die IP-getriebene Inhalte, emotionale Bindung und Produktinnovation miteinander verbindet, um höchst ansprechende und kommerziell effektive Läden zu schaffen.

Der erste szenariobasierte MINISO-Store befindet sich in Shanghais erstklassiger Nanjing Road und bietet mehr als 70 ikonische IP-Zonen (z. B. Harry Potter, Disney), in denen 70–80 % der Produkte IP-Kooperationen sind. Dazu gehören auch immersive Zonen wie der „Time Tunnel"-Blindbox-Bereich, das „Scent Lab" und die „IP-Arena", die interaktive Erlebnisse bieten, die aus Kunden Fans machen.

Seit seiner Eröffnung hat das Shanghai MINISO LAND innerhalb von neun Monaten einen Umsatz von über 100 Millionen Yuan (ca. 14 Millionen US-Dollar) erzielt, wobei 79,6 % des Umsatzes auf IP-Produkte entfallen und die Wiederkaufrate bei 35–40 % liegt. Aufbauend auf diesem Erfolg ist MINISO LAND auf über 10 Standorte in ganz China expandiert und hat sein internationales Debüt in Thailand gegeben, was eine skalierbare Blaupause für die „Super IP + Super Store"-Strategie der Marke darstellt.

Die Jury der MAPIC Awards stellte fest: „Das Konzept hat eine außergewöhnlich hohe Rücklaufquote erreicht, was für eine starke Anziehungskraft und Loyalität der Verbraucherinnen und Verbraucher spricht. MINISO LAND ist nicht nur für Einkäufer sehr attraktiv, sondern auch für Vermieter und Immobilieneigentümer, die in MINISO LAND eine Marke sehen, die die Besucherzahlen und die Energie in ihren Lagen erhöht. Das Erlebnis geht weit über den traditionellen Einzelhandel hinaus – die Besucherinnen und Besucher stehen Schlange, um hineinzukommen, und die Atmosphäre gleicht eher dem Treffen einer Fan-Community als der eines typischen Geschäfts. MINISO LAND macht aus Käuferinnen und Käufern erfolgreich Fans, indem es emotionale Bindung, spielerisches Design und kommerziellen Erfolg auf eine Weise verbindet, die die Zukunft des Erlebniseinzelhandels verkörpert." Diese Anerkennung unterstreicht die Schlüsselrolle von MINISO bei der Gestaltung der Zukunft von Einzelhandelsinnovationen weltweit.

Aufbauend auf dem Erfolg von MINISO LAND, beschleunigt MINISO die weltweite Einführung dieses Modells. Vincent Huang, Vice President und General Manager von MINISO Overseas Markets, sagte: „Unser Ziel ist es, mit dem MINISO LAND-Konzept ein interaktives Erlebnis zu schaffen, das über das Einkaufen hinausgeht – es geht nicht nur um den Kauf von Produkten, sondern auch um die Schaffung einer immersiven Umgebung für Unterhaltung und soziales Engagement."

Europäische Expansion gewinnt an Schwung in der globalen IP-Wachstumsstrategie

In den letzten Jahren hat MINISO eine starke Dynamik in den wichtigsten europäischen Geschäftsvierteln aufgebaut, mit hochkarätigen Flagship-Stores auf den Champs-Élysées in Paris, in der Oxford Street in London, in der Gran Vía in Madrid, und in der Nieuwendijk Street in Amsterdam, neben einer stetigen Expansion in Schlüsselmärkten wie Deutschland, Italien und Polen. Bis Ende Juni 2025 hat die Marke 319 Geschäfte in Europa eröffnet. Durch die Kombination von immersiven, IP-gesteuerten Erlebnissen mit einem flexiblen Betriebsmodell zieht es weiterhin junge Kundengruppen an, während es gleichzeitig eine solide Markenbekanntheit und ein starkes Kundenaufkommen in der Region aufrechterhält.

Diese Auszeichnung bei den MAPIC Awards ist eine starke Bestätigung für MINISOs „Super IP + Super Store"-Ansatz und stärkt gleichzeitig die Glaubwürdigkeit der Marke bei europäischen und globalen Gewerbeimmobilienpartnern.

Geleitet von der Vision, die weltweit führende IP-Operationsplattform zu werden, arbeitet MINISO weiterhin mit globalen Partnern zusammen, um Innovationen im Bereich des immersiven Einzelhandels voranzutreiben und seine Präsenz weltweit auszubauen.

