MINISO LAND remporte le prix du meilleur nouveau concept de magasin aux MAPIC Awards 2025

La reconnaissance de l'industrie fait de MINISO LAND un leader de l'innovation dans le domaine de la vente au détail

Les MAPIC Awards, l'un des prix les plus respectés dans le secteur de l'immobilier commercial mondial, sont largement considérés comme des précurseurs en matière d'innovation dans le commerce de détail et récompensent la créativité exceptionnelle et l'impact commercial dans l'ensemble du secteur de l'immobilier commercial. L'édition de cette année marque les trois décennies de célébration du MAPIC. Le jury, composé d'éminents experts du commerce de détail, de l'immobilier et de l'investissement, applique des critères très rigoureux couvrant l'innovation commerciale, la conception spatiale, la performance opérationnelle et l'expérience du consommateur.

Un nouveau format de vente au détail établit une référence en matière de vente au détail axée sur l'expérience

MINISO LAND représente le format stratégique de MINISO et une innovation audacieuse dans le domaine de la vente au détail expérientielle, combinant un contenu axé sur la propriété intellectuelle, l'engagement émotionnel et l'innovation des produits pour créer des magasins très attrayants et efficaces sur le plan commercial.

Situé sur la rue Nanjing à Shanghai, le premier magasin MINISO basé sur des scénarios comprend plus de 70 zones de propriété intellectuelle emblématiques (par exemple, Harry Potter, Disney), où 70 à 80 % des produits sont des collaborations de propriété intellectuelle, y compris des zones immersives telles que le « tunnel temporel », le « laboratoire des senteurs » et « l'arène de la propriété intellectuelle », offrant des expériences interactives qui transforment les acheteurs en fans.

Depuis son ouverture, le Shanghai MINISO LAND a réalisé plus de 100 millions de yuans (environ 14 millions de dollars américains) de ventes en neuf mois, les produits de propriété intellectuelle représentant 79,6 % des recettes, avec un taux d'achat répété de 35 % à 40 %. Fort de ce succès, MINISO LAND s'est étendu à plus de 10 sites en Chine et a fait ses débuts internationaux en Thaïlande, constituant ainsi un modèle évolutif pour la stratégie « Super IP + Super Store » de la marque.

Le jury des MAPIC Awards a noté : « Le concept a obtenu un taux de retour exceptionnellement élevé, ce qui témoigne de l'attrait et de la fidélité des consommateurs. MINISO LAND attire non seulement les consommateurs, mais aussi les bailleurs et les propriétaires immobiliers, qui le considèrent comme une marque de destination qui stimule la fréquentation et l'énergie sur leurs sites. L'expérience va bien au-delà du commerce de détail traditionnel - les visiteurs font la queue pour entrer, et l'atmosphère ressemble plus à celle d'une communauté de fans qu'à celle d'un magasin classique. MINISO LAND réussit à transformer les acheteurs en fans, en combinant l'engagement émotionnel, le design ludique et le succès commercial d'une manière qui incarne l'avenir du commerce de détail expérientiel. » Cette reconnaissance confirme le rôle clé de MINISO dans l'élaboration de l'avenir de l'innovation dans le secteur de la vente au détail au niveau mondial.

S'appuyant sur le succès de MINISO LAND, MINISO accélère le déploiement mondial de ce modèle. Vincent Huang, vice-président et directeur général de MINISO Overseas Markets, a déclaré : « Nous visons à offrir une expérience interactive qui va au-delà du shopping grâce au concept MINISO LAND - il ne s'agit pas seulement d'acheter des produits, mais de créer un environnement immersif pour le divertissement et l'engagement social. »

L'expansion européenne prend de l'ampleur dans le cadre de la stratégie mondiale de croissance de la propriété intellectuelle

Ces dernières années, MINISO a poursuivi sa forte implantation dans les principaux quartiers commerciaux européens, avec des magasins phares très en vue sur les Champs-Élysées à Paris (France), Oxford Street à Londres (Royaume-Uni), Gran Vía à Madrid (Espagne) et Nieuwendijk Street à Amsterdam (Pays-Bas), ainsi qu'une expansion régulière sur des marchés clés tels que l'Allemagne, l'Italie et la Pologne. À la fin du mois de juin 2025, la marque avait ouvert 319 magasins en Europe. En combinant des expériences immersives, basées sur la propriété intellectuelle, avec un modèle opérationnel flexible, elle continue d'attirer une clientèle jeune tout en maintenant une solide reconnaissance de la marque et une forte fréquentation dans la région.

Ce prix décerné par le MAPIC soutient fortement l'approche « Super IP + Super Store » de MINISO, tout en renforçant considérablement la crédibilité de la marque auprès des partenaires européens et mondiaux du secteur de l'immobilier commercial.

Guidée par son ambition de devenir la première plateforme d'exploitation IP au monde, MINISO continue de collaborer avec des partenaires internationaux pour stimuler l'innovation dans le domaine de la vente au détail immersive et étendre sa présence dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2825889/MINISO_Wins_Best_New_Store_Concept_at_MAPIC_Awards_2025.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2825890/MINISO_LAND_in_Shanghai_China.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2825891/MINISO_at_MAPIC_2025.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2825892/MINISO_on_Champs__lys_es_in_Paris.jpg

