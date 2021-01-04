Министерство цифровой трансформации Украины планирует создание виртуальных активов и стимулирование инфраструктуры ЦВЦБ совместно со Stellar Development Foundation

Заместитель министра Олександр Борняков объявляет о заключении партнерского соглашения со Stellar Development Foundation в целях содействия развитию экосистемы виртуальных активов и национальной цифровой валюты Украины

САН-ФРАНЦИСКО, 4 января 2021 г. /PRNewswire/ -- 28 декабря министерство цифровой трансформации Украины и Stellar Development Foundation (SDF) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, в рамках которого они будут разрабатывать стратегию в отношении виртуальных активов в Украине.

Согласно Меморандуму, Министерство цифровой трансформации и SDF будут работать над развитием современной инфраструктуры рынка виртуальных активов и повышением статуса Украины как инновационной цифровой страны на финансовом рынке Восточной Европы.

«Министерство цифровой трансформации работает над созданием правовой среды для развития виртуальных активов в Украине. Мы убеждены в том, что наше сотрудничество со Stellar Development Foundation будет способствовать развитию сферы виртуальных активов и ее интеграции в глобальную финансовую экосистему, — заявил заместитель министра цифровой трансформации по развитию информационных технологий Олександр Борняков. — Другим важным аспектом этого сотрудничества является содействие развитию инфраструктуры, обеспечивающей обращение национальной цифровой валюты Украины. Большинство ведущих стран мира создают свои собственные национальные цифровые валюты. Национальный банк Украины изучает возможность внедрения цифровой валюты центрального банка (ЦВЦБ) с 2017 года. Это демонстрирует движение Украины в русле одной из основных финансовых тенденций. Наше министерство стремится обеспечить адаптацию страны к технологическим новшествам и ее конкурентоспособность на финансовом рынке Восточной Европы».

В меморандуме изложены следующие основные направления партнерства:

сотрудничество в развитии рынка виртуальных активов в Украине;

поддержка проектов, связанных с виртуальными активами;

внедрение и регулирование обращения стейблкоинов в Украине и

содействие разработке цифровой валюты центрального банка Украины.

«Мы убеждены в том, что цифровые активы и национальные цифровые валюты являются одним из важнейших нововведений в нашей жизни, и рады возможности сыграть свою роль в создании украинской инфраструктуры цифровых активов, — заявил президент и исполнительный директор Stellar Development Foundation Денель Диксон (Denelle Dixon). — Под руководством министерства Украина продемонстрировала ответственный подход к созданию условий для инновационной деятельности в сфере цифровой экономики. Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с министерством и другими заинтересованными сторонами в целях цифровизации гривны, внедрения инструментов на основе Stellar и услуг для физических и юридических лиц в Украине, а также реализации новых возможностей партнерства для украинских предприятий в экосистеме Stellar».

Stellar Development Foundation официально начнет свою совместную деятельность с Украиной в январе 2021 года.

Информация о Stellar

Stellar — децентрализованная, быстродействующая, масштабируемая сеть, обеспечивающая функционирование финансовых продуктов и услуг и обладающая уникальной устойчивостью. Она представляет собой как систему межвалютных транзакций, так и платформу для выпуска цифровых активов, предназначенную для взаимодействия в рамках мировой финансовой инфраструктуры. Десятки финансовых учреждений по всему миру выпускают активы и осуществляют платежи по сети Stellar, численность пользователей которой уже превысила 4,7 млн.

‍Информация о Stellar Development Foundation

Stellar Development Foundation (SDF) — некоммерческая организация, поддерживающая развитие и расширение сети Stellar с открытым исходным кодом, обеспечивающей взаимодействие в рамках финансовой инфраструктуры мира. Основанный в 2014 году фонд содействует поддержанию кодовой базы Stellar, помогает техническим и деловым сообществам, занимающимся построением данной сети, и представляет ее интересы в регулирующих организациях и учреждениях. Фонд стремится обеспечивать равноправный доступ к глобальной финансовой системе, используя сеть Stellar для раскрытия экономического потенциала мира с помощью блокчейн-технологии.

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https://www.stellar.org/



SOURCE The Stellar Development Foundation