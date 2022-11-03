MIR M -- сенсационная мобильная MMORPG от Wemade -- открывает предварительную регистрацию

Предварительная регистрация начинается 3 ноября

Запуск в 170 странах с блокчейн-технологией, внедренной в игру

Создание межигровой экономики с использованием токенов управления и игровых токенов

СЕУЛ (Южная Корея), 3 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Wemade начинает сегодня предварительную регистрацию для участия в сенсационной мобильной игре в жанре MMORPG MIR M: Vanguard and Vagabond (MIR M).

MIR M представляет собой модернизированную версию оригинальной франшизы — The Legend of Mir 2 — и является продолжением MIR4 — самой популярной блокчейн-игры в мире. Она была запущена в Корее еще в июне и вошла в рейтинги самых лучших и самых продаваемых игр в Google Play и Apple App Store.

MIR M, Wemade's Blockbuster Mobile MMORPG, Starts Pre-registration!

В ней сохранены сетка на 8 направлений и четвертной вид оригинальной игры и использована передовая технология для создания высококачественной графики.

Новая система развития персонажа под названием Mandala освобождает игроков от традиционного игрового процесса, ориентированного на битвы/развитие персонажа, и выводит MMORPG на новый уровень.

Глобальная версия MIR M появится в продаже под названием MIR M: Vanguard and Vagabond («MIR M: авангард и бродяги»). Игрок может стать бойцом авангарда, приспособленным к сражениям персонажем, который интересуется властью и политикой, или же бродягой, который специализируется на приключениях в подземельях, сборе артефактов, добыче полезных ископаемых и рыбной ловле.

Глобальная версия MIR M будет представлена в 170 странах, за исключением Кореи и Китая. В глобальной версии будет использоваться DOGMA, токен управления и DRONE, игровой токен, а также будет создана межигровая экономика с использованием HYDRA.

Ссылка для предварительной регистрации в MIR M https://mirmglobal.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1937183/MIR_M_Pre_registration.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1937182/MirM_vanguard_vagabond_Logo.jpg

SOURCE Wemade