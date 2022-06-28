MIR4, игра компании Wemade, раскрывает новый PvP контент -- «Разграбление Небесного замка»
Jun 28, 2022, 14:32 ET
Новый клановый PvP контент для игры MIR4!
СЕУЛ (Южная Корея), 28 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- 28 июня 2022 года будет представлен новый PvP контент для игры MIR4 ― «Разграбление Небесного замка».
«Защити темную сталь или жди грабительской войны»!
«Разграбление Небесного замка» будет проходить каждую пятницу с десяти до одиннадцати вечера начиная с 1 июля и обещает сделать континент MIR еще более захватывающим. В Небесном замке было вскрыто подземное хранилище темной стали, и правящий клан вместе со своими союзниками должен защитить его от грабителей, которые хотят завладеть ею. В роли грабителей могут выступить 20 ведущих кланов сервера, не связанных с защитниками.
Если грабители уничтожат железные ворота, блокирующие вход в хранилище темной стали, и победят охраняющего сталь верховного стража Чоль Му Джина, они завладеют множеством ящиков с темной сталью. Они также могут получить дополнительные вознаграждения, такие как осколки легендарной коробки сокровищ, таинственные камни и темные камни, содержащие материалы, необходимые для создания легендарных сокровищ духов.
Кроме того, были также добавлены эксклюзивные миссии для контента экспедиций. Игроки смогут проходить больше разнообразных миссий по всем серверам и получать многочисленные трофеи, которые помогут развиваться их персонажам по мере выполнения миссий.
С помощью этого обновления будет также представлен новый легендарный дух ветров, кронпринц тьмы Вуска. Этот легендарный дух ветров отличается чрезвычайной стойкостью и специализируется на физической защите. В честь появления кронпринца тьмы Вуска будет доступна специальная опция вызова духа до запланированнго на 26 июля обновления. В течение этого периода при вызове легендарного духа у игроков будет 100%-ный шанс получить нового духа — кронпринца тьмы Вуска.
От моей битвы до нашей войны! Более подробная информация об игре MIR4 представлена на официальном сайте.
Фото ― https://mma.prnewswire.com/media/1848099/MIR4_Update_image.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1848100/MIR4_Logo.jpg
SOURCE Wemade
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