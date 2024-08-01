Miraval酒莊法律戰升級：有關畢彼特（Brad Pitt）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）和蘇托力集團（Stoli Group）之間的糾紛，近日出現了涉及金巴利（Campari）集團的新轉折

Tenute del Mondo B.V.旗下附屬公司Nouvel LLC就畢彼特（Brad Pitt）與蘇托力集團（Stoli Group）集團旗下Tenute del Mondo B.V.之間持續不斷的法律糾紛提出動議，要求強制Campari America LLC遵守傳票。

美國加州洛杉磯2024年8月1日 /美通社/ -- 圍繞法國知名酒莊兼品牌Miraval、備受矚目的法律糾紛有了新進展。Miraval曾由荷李活明星畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）共同擁有。其後，安祖蓮娜祖莉將股份出售予Tenute del Mondo旗下附屬公司Nouvel LLC。Nouvel LLC已向加州洛杉磯縣中央區高等法院提出動議，要求Campari America LLC遵守相關規定。

要點：

該動議於7月29日提交，旨在強制要求法律糾紛第三方Campari America LLC就Campari與Château Miraval於2023年9月左右簽署的分銷協議，提供最知情人士和相關文件。

Nouvel因被畢彼特及其盟友不當排擠出Château Miraval，現尋求有關該合同條款及其談判過程的資訊。Nouvel還尋求了解在畢彼特與Nouvel的法律糾紛期間，Campari是如何獲准成為全球最成功粉紅葡萄酒之一的唯一分銷商的相關資訊。Nouvel還尋求有關Campari是否參與畢彼特掠奪Château Miraval資產和價值計劃的相關資訊。

該糾紛圍繞著Miraval酒莊的擁有權和經營權而展開，Miraval是在葡萄酒和烈酒行業中備受追捧的莊園物業和品牌。

蘇托力集團（Stoli Group）附屬公司Tenute del Mondo B.V.從安祖蓮娜祖莉手中購買了Nouvel LLC，現正捲入與畢彼特的持續法律訴訟中。

背景：

Miraval以精緻葡萄酒和夢幻莊園而聞名，自其共同擁有者畢彼特（Brad Pitt）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）離婚以來，一直是爭議的焦點。最新的法律手段旨在揭露更多相關資訊，以影響這場高風險糾紛的結果。

關於Miraval：

位於法國普羅旺斯心臟地帶的Miraval莊園，以其屢獲殊榮的葡萄酒和如詩似畫的葡萄園美景而聞名。這個品牌融合了奢華、傳統和現代感，吸引全球各地的葡萄酒愛好者和鑑賞家。

關於蘇托力集團（Stoli Group）：

蘇托力集團（Stoli Group）成立於1990年代末期，隸屬SPI集團。蘇托力集團（Stoli Group）擁有一系列令人羨慕的超高端烈酒、葡萄酒及非酒精飲品。蘇托力集團（Stoli Group）是全球烈酒品牌的生產、管理和分銷領導者。

公司總部位於盧森堡，並在阿根廷、拉脫維亞、西班牙、墨西哥、英國和美國擁有自有及合作生產設施，這些設施擁有悠久的歷史，可追溯到上世紀初。

該集團以其旗艦品牌Stoli® Vodka而聞名，專注於奢華的全球消費者市場。蘇托力集團（Stoli Group）的產品核心包括多個標誌性品牌，如elit® Vodka、Bayou® Rum、Kentucky Owl®、Wiseman®、Cenote® Tequila、Se Busca® Mezcal和Tulchan® Gin。該集團的產品遍及全球176個市場，並與300個分銷商建立了合作關係。

在葡萄酒產品方面，蘇托力集團（Stoli Group）的Tenute del Mondo分支擁有如Achaval Ferrer®（阿根廷）和Arínzano®（西班牙）等知名葡萄酒品牌，並透過Tenute Di Toscana公司與「超級托斯卡納」（Super-Tuscan）品牌Ornellaia、Masseto、Luce和CastelGiocondo進行合資合作。2021年，Tenute del Mondo收購了Nouvel，成為Château Miraval及其品牌系列（包括Miraval®、Muse®、Studio®和Fleur de Miraval®）的50%股東。

2023年，蘇托力集團（Stoli Group）在非酒精發酵和蒸餾領域進行投資，推出了The Pathfinder® Hemp and Root。

www.stoli-group.com

Stoli Group (USA) LLC