Мировая премьера BMW M2 by FUTURA 2000: три эксклюзивных оригинальных версии и ограниченная серия модели BMW M2 Competition

Премьера одной из трех окрашенных вручную версий BMW M2 by FUTURA 2000 будет впервые представлена на второй выставке Frieze Los Angeles в голливудской студии Paramount Pictures (с 13 по 16 февраля).

Художник работает над дизайном экстерьера и интерьера трех уникальных версий BMW M2 by FUTURA 2000. Модели ограниченной серии также обладают своим уникальным стилем. Накладки на приборной панели и центральной консоли каждого автомобиля выполнены по индивидуальному дизайну FUTURA 2000. Двухцветные черно-белые спортивные M-кресла из кожи Dakota украшены контрастной светло-голубой строчкой. Кроме того, внутри серия оснащается отделанным алькантарой М-рулем с маркировкой серого цвета на 12 часов, а также специальными накладками на порогах с порядковым номером и подписью Futura. Снаружи BMW M2 Edition от FUTURA 2000 можно узнать по окрасу передней и задней юбки и боковых порогов. Более того, каждый автомобиль получил 19-дюймовые черные колесные диски.

Дополнительная информация и изображения на сайте: www.press.bmwgroup.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1089722/BMW_M2_by_FUTURA.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1089723/BMW_M2_by_FUTURA.jpg



Контактная информация:

Doris Fleischer (Дорис Фляйшер)

BMW Group Cultural Engagement

+49-151-601-27806

Doris.Fleischer@bmw.de

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