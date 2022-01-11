МИРОВОЙ FASHION-БРЕНД CLAIRE'S НАЗНАЧАЕТ РИЧАРДА ФЛИНТА ПРЕЗИДЕНТОМ В ЕВРОПЕ

News provided by

Claire's Stores

Jan 11, 2022, 08:48 ET

Переход ветерана ритейла в Claire's обеспечит дальнейшее укрепление европейских позиций бренда 

ХОФФМАН ЭСТЕЙТС, Иллинойс, 11 янв. 2022 г. /PRNewswire/ -- Международная fashion-компания Claire's Stores, Inc. объявляет о назначении Ричарда Флинта (Richard Flint) президентом европейского подразделения, где он будет руководить деятельностью бренда в этой части света, уделяя особое внимание развитию каналов сбыта на европейском рынке. Флинт будет подчиняться главному исполнительному директору Claire's Райану Веро (Ryan Vero).

Global fashion brand Claire's announces President of Europe, Richard Flint
Global fashion brand Claire's announces President of Europe, Richard Flint

Благодаря более чем двадцатилетнему опыту в сфере розничной торговли, успешной работе на ключевых руководящих должностях, а также его стратегическому подходу к расширению и развитию бизнеса, Флинт сыграет важнейшую роль в дальнейшем расширении присутствия бренда на рынке по всей Европе. Он сосредоточит свое внимание на укреплении европейского присутствия Claire's за счет эффективной схемы развития и увеличения международной цепи поставок и оптимизации потока продукции по каналам Claire's с особым упором на развитие концессионного направления.

«Ричард обладает богатым опытом, экспертными знаниями рынка и стремлением к оптимизации роста, что будет полезно для позиционирования нашей компании и долгосрочного успеха в качестве мирового fashion-бренда, вдохновляющего на самовыражение, — заявил глава компании Райан Веро.— Я с нетерпением жду начала тесного сотрудничества с Ричардом и воплощения в жизнь идей Claire's».

«Claire's — это сильный бренд с лояльной международной аудиторией, и моя миссия заключается в расширении мирового присутствия компании и обеспечении эффективных поставок трендовой продукции, предоставления качественного обслуживания в магазинах и лучших в отрасли услуг пирсинга ушей еще большему числу клиентов в Европе, позволяя им самовыражаться через наш бренд», — заявил президент европейского подразделения Ричард Флинт.

Недавно Флинт занимал пост директора по развитию и члена Исполнительного совета компании HEMA, где благодаря своему значительному вкладу в развитие цифрового и многоканального направлений, а также своим идеям, он добился значительного роста. Кроме того, Флинт принимает непосредственное участие в слиянии и поглощении компании, играл ключевую организационную роль в команде, занимавшейся продажей HEMA BV в 2018 году и последующей продажей компании частному инвестиционному консорциуму в декабре 2020 года. До HEMA Флинт занимал пост вице-президента Nike по реализации модели Direct-to-Consumer (прямых продаж), возглавляя подразделение компании на материковом Китае, в том числе за счет модернизации сети бренда и существенного повышения эффективности электронной коммерции на различных платформах и в собственных цифровых объектах.

О компании Claire's Stores, Inc.
Claire's Stores, Inc. является одним из крупнейших мировых fashion-брендов, нацеленным на самовыражение клиентов за счет создания и предоставления эксклюзивных и хорошо продуманных продуктов и услуг. На протяжении более 50 лет Claire's привлекает любознательных, творческих и активных людей, а также считается одним из лидеров в области пирсинга ушей, предлагая широкий ассортимент модных изделий и аксессуаров, помогающих молодежи по всему миру создавать свой стиль и идентичность. Благодаря своим международным брендам Claire's® и Icing® компания дарит яркий омниканальный процесс покупки через собственные и концессионные магазины по всей Северной Америке и Европе, а также франчайзинговые магазины на Ближнем Востоке и в Южной Африке. Подробная информация о Claire's представлена на сайте компании: www.clairestores.com

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ
Katie State (Кэти Стейт) - специалист по связям бренда
[email protected] 
Тел.: +44 (0) 1212 507 922

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1722314/Claires_Richard_Flint_BW.jpg 
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1631509/Claires_Stores_Logo.jpg

SOURCE Claire's Stores

Also from this source

LA MARCA DE MODA GLOBAL CLAIRE NOMBRA A RICHARD FLINT DIRECTOR...

GLOBAL FASHION BRAND CLAIRE'S ANNOUNCES CHIEF MARKETING OFFICER...

Explore

More news releases in similar topics