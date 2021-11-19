Мировые продажи HAVAL превысили 7 миллионов автомобилей

Рекламная кампания HAVAL 7Million Celebration-Drive Beyond

В поддержку кампании китайский автопроизводитель организовал ряд мероприятий для своих клиентов по всему миру, в жизни которых бренд занял важное место. К примеру, HAVAL стал партнером австралийского этапа соревнований по триатлону IRONMAN в целях популяризации здорового образа жизни среди своих клиентов. Кроме того, бренд выступил спонсором российской команды DOTA 2 Virtus.pro (VP), чтобы привлечь клиентов, любящих киберспорт.

На протяжении нескольких лет HAVAL остается самым продаваемым брендом автомобилей класса SUV в Китае. В 2006 году компания отправила первые 500 автомобилей в Италию, а в 2011 году объем продаж превысил 30 тыс. единиц. Бренд HAVAL заложил основу для текущего уровня мировых продаж десять лет назад.

За несколько лет компания GWM существенно оптимизировала свои модели. В этом году прошли мировые премьеры таких новинок, как HAVAL JOLION, HAVAL H6 3-го поколения, HAVAL H6 HEV и др.

«Это стильный автомобиль, его жизнерадостный синий цвет дарит позитив», — отмечает российский владелец HAVAL JOLION. «Внедорожник HAVAL H6 не похож на другие машины, у него потрясающая универсальность плюс мощный двигатель, езжу на нем с удовольствием», — говорит Марио Ариас (Mario Arias) из Австралии.

Один из самых авторитетных автомобильных журналов России «За рулем» назвал HAVAL китайским брендом-лидером; 4X4 Club присудил бренду 16-ю национальную премию внедорожников за 2021 год. По результатам тест-драйва австралийский журнал Carsales назвал HAVAL «лучшим китайским автомобилем в Австралии на данный момент».

Автовладельцы в Австралии, России и Южной Африке выбирают HAVAL. После освоения таких развивающихся рынков, как Таиланд, Саудовская Аравия и Бруней, компания расширила свою сеть продаж, теперь она охватывает более 50 стран.

Благодаря своим усилиям бренд HAVAL сумел продать более семи миллионов автомобилей.

Кроме того, согласно официальному заявлению компании GWM, в следующем месяце состоится мировая премьера новых моделей: HAVAL Dagou и HAVAL H6S.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1691925/image_1.jpg

SOURCE GWM