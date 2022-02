Mit der „Treat Yourself"-Kampagne zum „Galentine's Day" animiert LILYSILK Frauen dazu, an sich zu denken

NEW YORK, 15. Feb. 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die Menschen dazu inspirieren möchte, ein besseres Leben und einen nachhaltigeren Lebensstil zu führen, stellt ihre „Treat Yourself"-Kampagne zum „Galentine's Day" vor und ruft Frauen dazu auf, sich selbst - und ihren Freundinnen - mehr Pflege und Komfort zu schenken. Auch das neue Logo von LILYSILK, das am 1. Januar vorgestellt wurde, geht in diese Richtung: Es zeigt eine Lilienkrone mit einer Frau in der Mitte, umgeben von abstrakten Buchstaben, die auf den weichen Fall von Seide anspielen sollen.