Cette année, pour la « Galentine's Day », LILYSILK célèbre le fait de prendre soin de soi avec la campagne « Treat Yourself »

Les routines quotidiennes peuvent nous submerger, et prendre soin de nous passe alors au deuxième plan. Dans le cadre de cette campagne, LILYSILK encourage les femmes à prendre soin d'elles à chaque instant et à vivre une vie exceptionnelle, avec la plus douce, la plus soyeuse et donc la meilleure des soies.

« Chez LILYSILK, nous cherchons à encourager les femmes à vivre de façon spectaculaire, a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. Nous avons fait de l'émancipation des femmes notre mission, et nous espérons que cette campagne leur permettra de mieux prendre soin d'elles et de vivre leur vie pleinement, chaque jour. »

Cette année, LILYSILK dévoile le concept de « Galentine's Day », un mélange de « gal » (fille) et de « Valentine's Day » (Saint-Valentin), pour célébrer les amitiés féminines. Dans le cadre de cette campagne spéciale, LILYSLK s'associe à la marque de cosmétique populaire Benefit Cosmetics pour offrir un cadeau conjoint à partir du 13 février, dont l'heureuse gagnante sera annoncée le 20 février. Cette campagne se déroule sur leurs comptes Instagram respectifs (@benefitcosmeticsuk et @lilysilk), avec 300 £ de produits LILYSILK et 300 £ de produits Benefit Cosmetics à gagner. En prenant part à l'opération, les participants ont la possibilité de gagner certains des produits 100 % soie les plus brillants, les plus doux et les plus luxueux de LILYSILK, y compris le pyjama en soie liseré contrastant, la taie d'oreiller simple enveloppée en soie, le masque pour les yeux sommeil de soie idéal, et le lot de 4 chouchous différents en soie.

En plus de la collaboration entre ces marques, LILYSILK organise également une promotion spéciale. À partir de maintenant et jusqu'au 17 février, pour l'achat d'un produit, les clients bénéficient d'une réduction de 20 % sur les vêtements, les taies d'oreiller et les foulards; de plus, LILYSILK offre des promotions allant jusqu'à -40 % sur les vêtements de nuit.

LILYSILK est une marque de produits en soie de renommée mondiale dont la mission est d'encourager les gens à vivre de façon spectaculaire et plus durable, en prenant soin de ses clients et de la planète. Pour en savoir plus, consultez www.lilysilk.com et suivez @lilysilk sur Instagram et @Lilysilk sur Facebook.

