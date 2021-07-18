Mobil Pazarlama Devi CleverTap, Orta Doğu'daki Olağanüstü Büyüme Sürecinde Türkiye Pazarındaki Ürün Kapsamını Genişletiyor

CleverTap, Türk markalarına sektöründe lider mobil pazarlama işleri kazanma ve elde tutma teknolojisine erişim sunuyor

MOUNTAIN VIEW, California ve MUMBAİ, Hindistan, 19 Temmuz 2021 /PRNewswire/ -- Dünyanın en güvenilir müşteri bağlılığı ve kullanıcı elde tutma platformu CleverTap geçen yıl Orta Doğu genelinde olağanüstü büyüme rakamları açıklayarak Türkiye pazarındaki açılımına hız verdi. CleverTap 2020'de Orta Doğu'da faaliyete geçtiğinden beri şirket portföyüne 100 yeni marka ekleyerek META bölgesindeki büyümesini ikiye katladı.

CleverTap CEO'su Sunil Thomas, "Orta Doğu'daki hızlı büyümemiz büyük bir heyecanla karşılanıyor ve gerçek zamanlı mobil pazarlamaya talebin daima mevcut olduğunu ve daha büyük kitleleri çekmeye devam ettiğini kanıtlıyor." dedi. "Bu başarının ışığında, Türkiye pazarında açılarak daha da fazla markaya mobil uygulama kullanıcıları arasında üstün bağlılık ve elde tutma fırsatı sunmaktan heyecan duyuyoruz."

Türkiye'nin iş ekosistemi, her biri müşteriler tarafından kullanılan uygulamalara sahip yeni şirketler ve işletmelerden oluşan dinamik bir karışımdır. CleverTap, bu dinamik kitleye erişmekten ve Türkiye'deki sunumunu e-ticaret, gıda teknolojisi, oyun, finans teknolojisi ve seyahat sektörlerine yaymaktan heyecan duyuyor.

CleverTap Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Dave Dabbah, "Türkiye piyasasında farklı dikey pazarlardaki çeşit çeşit işletmelere güç sağlamak için sabırsızlanıyoruz." dedi. "Hedefimiz, Türk markalarının hedef kitleleriyle daha iyi ilişki kurmalarına ve sadık müşterileri marka şampiyonlarına dönüştüren olumlu deneyimler gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır."

CleverTap, güçlü analizler, segmentasyon ve pazarlama otomasyonu yoluyla Türk pazarlama ortamına çok kanallı bir yaklaşım getirerek Türk markaların, müşterilerine onların bulunduğu kanaldan, yani cep telefonlarından erişme fırsatı verecek.

CleverTap hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.clevertap.com adresini ziyaret edin.

CleverTap Hakkında

CleverTap, markaların kullanıcı yaşam boyu değerini en üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı olan, sektöründe lider müşteri bağlılığı ve elde tutma platformudur. Vodafone, Sony, MercedesBenz.io, Dominoes ve Emirates gibi dünya genelinde 10.000'i aşkın uygulamayı temsil eden tüketici markaları, kullanıcı bağlılığını ve elde tutmayı iyileştirmek için CleverTap'a güvenerek uzun vadeli gelirlerini artıyor. Sequoia India, Tiger Global Management, Accel ve Recruit Holdings gibi başlıca girişim sermayesi şirketleri tarafından desteklenen Mountain View, California merkezli CleverTap'in Amsterdam, Singapur, Dubai ve Mumbai'da bölgesel ofisleri bulunuyor. Daha fazla bilgi için clevertap.com adresini ziyaret edin veya bizi LinkedIn ve Twitter üzerinden takip edin.

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