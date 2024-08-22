Mobile Games Awards 2024: AppGallery признана «Лучшим магазином приложений»

МАДРИД, 22 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- AppGallery была признана «Лучшим магазином приложений» на церемонии вручения наград Pocket Gamer Mobile Games Awards, состоявшейся вчера на отраслевом гала-представлении в Кельне. Эта награда отмечает стремление рынка приложений Huawei к совершенству.

Это признание значительного вклада AppGallery как для геймеров, так и для разработчиков игр, который включает в себя невероятное количество игровых релизов за последние годы, а также редкие внутриигровые предложения и инициативы, которые сделали игры более увлекательными для игроков всех уровней.

Mobile Games Awards 2024: AppGallery crowned ‘Best App Store’

«Победа в номинации «Лучший магазин приложений» в течение 2 лет подряд является свидетельством стремления нашей команды неустанно делать все возможное каждый день», — говорит Хайме Гонсало (Jaime Gonzalo), вице-президент Huawei Mobile Services Europe.

Он добавил: «Подразделение Huawei Mobile Services действительно добилось значительного роста с AppGallery в последнее время, учитывая высококонкурентный рынок магазинов приложений. Мы надеемся и дальше помогать разработчикам по всему миру развивать свой бизнес, радуя всех пользователей лучшими кампаниями и предложениями по качественным приложениям и играм».

С момента своего первого запуска в 2018 году AppGallery превратилась в один из трех крупнейших в мире магазинов приложений. Обслуживая более 580 миллионов активных пользователей в месяц, AppGallery продолжает предлагать широкий спектр популярных глобальных игр и локальных приложений. Платформа продемонстрировала значительный рост количества и качества доступных приложений, а также растущее сообщество разработчиков, зарегистрированных на платформе Huawei Mobile Services (HMS).

Huawei стремится тесно сотрудничать со своими партнерами, повышая уровень поддержки/опыта для разработчиков и пользователей, делая упор на взаимовыгодном партнерстве. Кроме того, чтобы создать более захватывающие стимулы для мобильных игроков, AppGallery регулярно проводит сезонные кампании, предлагая эксклюзивные акции, включая ежегодные кампании Game Fest.

О HUAWEI Mobile Services (HMS)

HUAWEI Mobile Services стремится предоставить пользователям по всему миру максимальный мобильный опыт. Сервисы включают AppGallery, Mobile Cloud, браузер, Assistant, Petal Ads и многое другое. Сервисы HUAWEI Mobile Services охватывает 730 миллионов пользователей в более чем 170 странах, обеспечивая каждому пользователю устройств Huawei жизнь с использованием интеллектуальных функций. Подразделение HMS укрепило свои позиции в лучшей тройке мобильных экосистем в мире благодаря более чем 6 миллионам зарегистрированных разработчиков. Посвятив себя предоставлению простых в использовании компонентов для разработки и функций для разработчиков приложений, HMS Core активно открывает кросс-платформенную экосистему, поддерживающую несколько устройств, включая смартфоны, умные часы, планшеты и умные экраны.

Для получения дополнительной информации посетите https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2487012/game_award.jpg