ModCloth возвращается на европейский рынок благодаря своему новому владельцу -- Go Global Retail

«Как новому владельцу компании ModCloth, нам в первую очередь было необходимо восстановить взаимодействие с потребителями, выслушать их мнения и продолжить отношения с ними, проявляя большее внимание к их индивидуальным особенностям, что заложено в основу ДНК этого бренда, — сообщил один из руководителей компании ModCloth Джефф Стрэдер (Jeff Streader). — ModCloth всегда являлся брендом для женщин и громко заявлял о своей солидарности с ними в решении их проблем и готовности к выполнению их требований к размерам одежды и ведению диалога. Теперь, когда мы снова встали на путь обретения независимости, у нас появилась возможность возродить те особенности бренда, которые по-настоящему нравились нашим клиентам».

До ухода из Европы международные связи компании ModCloth обеспечивали 20 процентов ее совокупного объема выручки. Возвращение на рынок способствует реализации всеобъемлющих планов устойчивого роста, осуществляемых компанией Go Global, и благодаря восстановлению географии своего международного присутствия компания ModCloth приближается к тому уровню, который позволит ей стать торговой площадкой для европейских покупателей, претендующих на уникальность стиля и желающих разнообразить свой гардероб яркими и неординарными вещами.

«Одной из наших ключевых инициатив было расширение имеющегося у нас опыта интернет-торговли на наших европейских покупателей, ― рассказал г-н Стрэдер. ― Они уже несколько лет ожидают нашего возвращения, и мы несказанно рады тому, что на деле оправдываем свой лозунг "Go Global", продвигая по всему миру столь горячо любимый бренд как ModCloth».

Начиная с 15 сентября 2020 года интернет-магазин ModCloth будет доступен для покупателей по всей Европе на сайте ModCloth.com.

О компании ModCloth

ModCloth — розничный интернет-магазин, принадлежащий независимым владельцам, известный своим винтажным стилем, универсальностью и общедоступностью предлагаемых товаров, которые позволяют покупателям не только хорошо выглядеть, но и — что еще важнее — хорошо себя чувствовать. В то же время ModCloth — это не только торговая площадка, но и компания, ориентированная на женщин, которые правят миром: от учителей до мам, от библиотекарей до художников, от медицинских работников до глав компаний. Благодаря партнерским отношениям с такими брендами как Collectif и Princess Highway, а также с малыми предприятиями, принадлежащими женщинам, привлекательным рекламным акциям, гибким возможностям оплаты и сотрудничеству с благотворительными организациями, включая Общенациональную горячую линию для жертв домашнего насилия (National Domestic Violence Hotline), благотворительный фонд «Планета пчёл» (Planet Bee) и «Проект Тревор» (The Trevor Project), компания ModCloth может сосредоточить свои усилия на поддержке своих клиентов и расширении их возможностей. Наряжаться в ModCloth — одно удовольствие.

Более подробная информация представлена на сайте ModCloth.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1274049/ModCloth_1.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1274050/ModCloth_Logo.jpg

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SOURCE ModCloth Holdings LLC