Model Honor Play okrzyknięty „najlepszym na targach IFA 2018" przez międzynarodowe media

BERLIN, 5 września 2018 r. /PRNewswire/ -- Honor, młoda, wyznaczająca trendy, innowacyjna e-marka smartfonów wygrała szereg wyróżnień na targach IFA 2018 za „szalenie szybki, szalenie inteligentny" model Honor Play. Pierwszy w historii flagowy model dla graczy marki Honor zebrał pochwały za GPU Turbo i funkcje smart, w tym wibracje z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i 6,3-calowy ekran z wycięciem, co daje niepowtarzalne wrażenia w grach.

Na targach IFA 2018 model Honor Play zdobył dziewięć nagród przyznawanych przez najważniejsze media branżowe, w tym wyróżnienie dla „najlepszego na targach IFA 2018" od Android Headlines, Digital Trends, Pocket-lint, T3 i Ubergizmo, Gear Diary, Geek Spin, Talk Android i Technobuffalo. Publikacja Android Headlines skomentowała wyjątkową wydajność i niesamowitą przystępność cenową modelu Honor Play, a Digital Trends pochwaliła jakość grafiki i inteligencję aparatu ze sztuczną inteligencją. Portal Pocket-lint zachwalał Honor Play za wydajność grafiki zapewnioną przez GPU Turbo i przystępność cenową urządzenia, natomiast T3 skomentował wydajność, 6,3-calowy ekran FHD+ i skupione na graczu rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie. Mobilne urządzenie do gier spotkało się także z pozytywnymi opiniami ze strony Ubergizmo za procesor Kirin 970 z GPU Turbo, który zgodnie z publikacją umożliwia wyjątkową wydajność w konkurencyjnej cenie. Publikacja Gear Diary poleciła graczom nabycie Honor Play Player Edition ze względu na niesamowite wzornictwo, a portal Geek Spin pochwalił Honor Play za wyjątkową wydajność, kompleksowe funkcje i przystępność cenową. Ponadto publikacje Talk Android i Technobuffalo także odnotowały wyjątkową wydajność modelu Honor Play i przyznały urządzeniu wyróżnienie dla „najlepszego na targach IFA 2018".

Poza wyróżnieniami na targach IFA model Honor Play zdobył także sześć przychylnych recenzji redaktorów czołowych publikacji branżowych: „Digital Trends Recommended Product", „Expert Reviews Recommended", „Editor's Choice" Pocket-lint, „Best Gaming Phone" T3 i „Tech Advisor Recommended" oraz „Trusted Reviews Recommended".

Wprowadzenie modelu Honor Play na rynek daje młodym ludziom dostęp do bezprecedensowej wydajności gier i całodobowego, ciągle aktywnej rozrywki. Globalna premiera urządzenia na targach IFA 2018 była okazją do zaprezentowania dwóch wiodących w branży technologii smartfonów graczom i codziennym użytkownikom: GPU Turbo, technologii Honor, która znacznie zwiększa wydajność obliczeniową i przetwarzania grafiki oraz zaawansowaną technologię aparatu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

– Jesteśmy dumni z tak dużego wsparcia ze strony mediów na rynku. Honor Play daje młodym ludziom to, czego potrzebują od swoich smartfonów: wciągające, bezgraniczne granie i rozrywkę. Tak przychylne opinie potwierdzają to, że premiera Honor Play jest momentem wejścia do gry, na który branża czekała od dawna – skomentował George Zhao, prezes firmy Honor.

Zaprezentowany w Berlinie w sierpniu tego roku model Honor Play to średniej klasy bestia wydajnościowa wykorzystująca GPU Turbo, przełomową technologię przetwarzania grafiki, która odpowiada na potrzeby młodych graczy w zakresie super szybkiego przetwarzania grafiki i zużycia baterii. Model Honor Play wyposażono także w ogromny wyświetlacz 6,3-calowy FullView, który charakteryzuje stosunek ekranu do obudowy na poziomie 89% oraz pojemną baterię 3750 mAh pozwalającą na co najmniej 4,5 godziny grania. Model Honor Play będzie dostępny w cenie 329 EUR na stronie HiHonor.com na międzynarodowych rynkach, w tym w Europie Zachodniej (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania), Europie Środkowej, Skandynawii, na Bliskim Wschodzie, w Rosji, Indiach i Azji Pacyfiku.

O Honor

Firma Honor jest wiodącą e-marką smartfonów należącą do Huawei Group. Zgodnie ze sloganem „For the Brave" marka powstała w celu sprostania potrzebom pokolenia cyfrowego poprzez ofertę produktów zoptymalizowanych w internecie, które zapewniają nieporównywalną satysfakcję użytkownika, zachęcają do podejmowania działań, krzewią kreatywność i dodają młodym siły do realizacji marzeń. To właśnie w ten sposób marka Honor wyróżnia się na tle konkurencji, skupiając się na podkreślaniu własnej odwagi koniecznej do wypracowania nowego podejścia i podjęcia kroków niezbędnych do wprowadzenia na rynek najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

O IFA Berlin

IFA to największe na świecie targi elektroniki konsumenckiej i artykułów gospodarstwa domowego. Targi odbywają się w halach wystawowych ExpoCenter City w Berlinie w dniach 31 sierpnia do 5 września 2018 r. Głównemu wydarzeniu towarzyszy IFA Global Markets odbywające się od 2 do 5 września w Station Berlin, w ramach którego kupcy i OEM oraz ODM mogą spotkać się na największych targach pozyskiwania komponentów w sektorze elektronicznym.

www.ifa-berlin.com

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/739712/Honor.jpg

