Модули 5G от Quectel обеспечивают связь нового поколения на базе NVIDIA Jetson AGX Orin

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Quectel

May 24, 2022, 14:03 ET

Предлагаемые компанией Quectel модули 5G обеспечивают связь нового поколения на базе NVIDIA Jetson AGX Orin 

ШАНХАЙ, 24 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Quectel Wireless Solutions, являющаяся одним из мировых поставщиков комплексных решений для Интернета вещей, сегодня объявила о сотрудничестве с NVIDIA в целях интеграции своих модулей 5G IoT с NVIDIA Jetson AGX Orin, самой мощной, компактной и энергоэффективной вычислительной платформой искусственного интеллекта в мире. Благодаря этому глобальные устройства на базе платформы NVIDIA Jetson будут обеспечены простым и беспроблемным доступом к высокоскоростным, надежным и недорогим средствам связи 5G.

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В ходе недавних испытаний использующего ИИ и граничные вычисления шлюза от компании TZTEK была успешно осуществлена интеграция разработанного компанией Quectel модуля 5G серии RM500Q Sub-6 ГГц с Jetson AGX Orin, что позволит разработчикам значительно сократить время разработки и затраты. Кроме того, готовое к использованию сочетание "Quectel 5G module + Jetson AGX Orin platform" будет способствовать упрощению процесса разработки устройств, повышению устойчивости продукции и ускорению вывода на рынок клиентских терминалов.

Искусственный интеллект Интернета вещей (AIoT) становится новой тенденцией в развитии Интернета вещей, и спрос на превосходные беспроводные соединения, а также высокую вычислительную мощность продолжают расти во многих важнейших секторах экономики. Модули Quectel 5G и платформа Jetson AGX Orin обеспечивают возможность применения вычислительных систем AIoT, таких как современная робототехника, беспилотные наземные аппараты, малоскоростные автоматизированные системы вождения и интеллектуальные транспортные системы, для достижения скорости передачи данных с поддержкой нескольких Гбит/с, а также беспрецедентной производительности граничных вычислений, достигающей 275 триллионов операций в секунду.

В качестве следующего шага в углублении этого сотрудничества в эпоху AIoT компания Quectel планирует также интегрировать свои новейшие модули 5G Release 16 (R16) с платформой Jetson AGX Orin, обеспечивая новые функции 5G R16 со сверхмалой задержкой, сетевым сегментом и 5G LAN, что обеспечивает еще более высокую производительность. Поэтому разработчики устройств OEM, внедряющие продукты для платформ Quectel 5G и NVIDIA Jetson, получат выгоду от более безопасных, эффективных и стабильных соединений мобильной связи.

Информация о компании Quectel:
стремление компании Quectel к более интеллектуальному миру заставляет нас ускорить процесс внедрения инноваций в сфере Интернета вещей. Являясь в значительной степени клиентоориентированной организацией, мы являемся международным поставщиком решений для Интернета вещей, предлагая превосходную поддержку и услуги. Наша растущая международная команда, насчитывающая более 4000 специалистов, задает темпы внедрения инноваций в модули сотовой связи, ГНСС и WiFi/BT, антенны и Интернет вещей. Компания зарегистрирована на Шанхайской фондовой бирже (603236.SS), и наше международное лидерство направлено на продвижение Интернета вещей по всему миру.

Более подробная информация представлена на сайте и в соцсетях: http://www.quectel.comLinkedInhttps://www.facebook.com/quectelwireless и Twitter.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1823510/image_1.jpg 

SOURCE Quectel

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