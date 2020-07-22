Мохамед Эль-Эриан назначен на пост главы правления Gramercy Funds Management

ГРИНВИЧ (GREENWICH), Коннектикут, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Инвестиционная компания Gramercy Funds Management, специализирующаяся на развивающихся рынках сообщила о назначении Мохамеда Эль-Эриана (Mohamed A. El-Erian) на новую должность главы правления.

Эль-Эриан является инвестором и старшим консультантом Gramercy с апреля 2019 года. В составе руководства компании он специализируется на глобальных макроэкономических вопросах и их последствиях для инвестиций на развивающихся рынках. Его деятельность позволила Gramercy оптимизировать нисходящую структуру, обеспечивающую поддержку и дополняющую восходящий инвестиционный анализ в ЕМ.

В новой должности Эль-Эриан будет вносить активный вклад в деятельность Gramercy по следующим направлениям:

предоставление инвестиционной команде анализа глобальных и региональных перспектив экономического, рыночного и геополитического развития;

разработка аналитических отчетов по инвестиционным вопросам (в частности, относительно тенденций в сфере капиталовложений и их кратко- и долгосрочных влияний на различные типы активов развивающихся рынков);

содействие в анализе экономических и политических тенденциях с акцентом на их потенциальном влиянии на развивающиеся рынки;

проработка макроэкономических вопросов, определяющих и влияющих на отдельные тенденции, а также

консалтинг по специфическим вопросам инвестиций, включая распределение инвестиций из смешанного портфеля.

«За последний год Мохамед внес заметный вклад в деятельность нашей компании. На новом посту он продолжит оказывать нам дополнительную поддержку, помогая Gramercy повышать благосостояние клиентов, оптимизировать портфельные инвестиции и профессиональный уровень нашей команды, - прокомментировал управляющий партнер и главный инвестиционный директор Gramercy Funds Management Роберт Кенигсбергер (Robert Koenigsberger)».

«Мохамед идеально вписывается в команду Gramercy, поскольку является одним из самых потрясающих специалистов по дедукции макроэкономических вопросов и инвестором, способных преобразовывать сделанные выводы к практически реализуемые результаты, разделяя нашу приверженность развивающимся рынкам», - добавил Кенигсбергер.

«Последние 16 месяцев работы в Gramercy стали не только большим удовольствием, но и огромной честью для меня - не в малой степени потому, что сфера моей деятельности в составе этой компании совпадала со сферой моих основных интересов. Поближе познакомившись с командой и инвесторами Gramercy, мое уважение и восхищение этой фирмой лишь возросло. Поэтому я очень рад занять новый пост, особенно во времена, когда мы все вынуждены справляться с последствиями пандемии COVID-19, - отметил Эль-Эриан. - Gramercy занимает исключительно выгодные позиции на «передовой» создания инноваций для бесчисленных проблем, с которыми сталкиваются как инвесторы, так и эмитенты на развивающихся рынках, оказывая заметное влияние на жизни своих клиентов и сотрудников».

Эль-Эриан является избранным президентом Куинс-Колледж при Кембриджском университете и главным экономическим консультантом Allianz. До этого он занимал должность генерального директора и инвестиционного директора компании PIMCO (2007-2014), к команде которого он присоединился в 1999 году, возглавив группу специалистов по портфелю развивающихся рынков. Г-н Эль-Эриан являлся главой Совета международного развития при администрации президента Обамы, а также в течение 15 лет работал в Международном валютном фонде на посту заместителя директора, был генеральным директором и президентом Harvard Management Company, а также занимал пост управляющего директора лондонской фирмы Salomon Smith Barney/Citigroup. На своем карьерном пути он также был практикующим профессором Уортонской школы бизнеса при Пеннсильванском университете и старшим аспирантом Института Лаудера.

Эль-Эриан - член IMF External Advisory Group и поверенный ряда некоммерческих организаций (включая исполнительный комитет NBER), а также член совета директоров компаний Barclays и Under Armour. Он также является внештатным редактором Financisal Times, автором двух бестселлером по экономике и финансам и ведет собственную колонку в Bloomberg.

О компании Gramercy Funds Management

Gramercy - инвестиционный менеджер, специализирующийся на развивающихся рынках. Головной офис компании расположен в Гринвиче, штат Коннектикут, а ее представительства работают в Лондоне и Буэнос-Айресе. Располагая инвестиционным портфелем в размере 4,75 млрд долл. США, учрежденная в 1998 году компания стремится предоставлять своим инвесторам максимальную окупаемость инвестиций с учетом возможных рисков. Помогает ей в этом комплексный подход к развивающимся рынкам при поддержке прозрачной и устойчивой институциональной платформы. Gramercy предлагает как альтернативные, так и долгосрочные стратегии по управлению активами на развивающихся рынках, включая капитальные решения, частные кредиты, проблемные долги, заимствования в американских долларах и местных валютах, высокоприбыльные и корпоративные кредиты и т.д. Gramercy - официальный инвестиционный консультант SEC и подписант Принципов ответственных инвестиций (UNPRI). Gramercy Ltd - аффилированный член FCA. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.gramercy.com

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