Морская торговля в регионе Рио -- Южный Техас

МИССИЯ, штат Техас, 3 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Пандемия потрясла мировую экономику, однако Соединенные Штаты сохранили свою торговую мощь, согласно данным Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, посвященной морской торговле.

В Соединенных Штатах штат Техас занимает ведущее положение в международной торговле, имея 29 портов прибытия — больше, чем любой другой штат. Регион Рио — Южный Техас, расположенный в Мексиканском заливе и в сердце североамериканской цепочки поставок, вносит большой вклад в успех страны и штата в мировой торговле. Порт Браунсвилл, расположенный в регионе Рио — Южный Техас, служит ключевым водным узлом, соединяющим регион с рынками Северной Америки и всего мира, обеспечивая баржевое сообщение по системе береговых каналов и внутренних водных путей США, а также судоходство в открытом море по морским магистралям М-10 и М-69. Кроме того, порт может похвастаться налаженными торговыми маршрутами через Атлантику и Тихий океан (через Панамский канал). Эти маршруты обслуживают промышленные предприятия в регионе Рио — Южный Техас и за его пределами.

Порт Браунсвилл также является настоящим мультимодальным узлом, обеспечивающим доступ к сообщению между штатами, грузовым железнодорожным перевозкам, инфраструктуре трубопроводов, а также близость к перевозчикам авиационных грузов. Для дальнейшего содействия международной торговле порт Браунсвилл управляет зоной внешней торговли № 62 (ЗВТ 62) с площадками в порту, двух аэропортах (BRO и VIA), а также в трех близлежащих промышленных парках. ЗВТ 62 занимает 2-е место в США по стоимости экспорта различных товаров, составляющей 3,6 млрд долларов США в год.

Такие продукты, как нефть, пиломатериалы, сталь и металлы, входят в число основных товаров порта, и благодаря его глобальным связям миллионы тонн продукции эффективно перемещаются в порт Браунсвилл и из него. Ожидается, что эти объемы будут расти. Глубина основного канала порта Браунсвилл в настоящее время составляет 42 фута (12,8 метра), но недавно был запущен проект по углублению канала до 52 футов (15,8 метра). Это сделает порт Браунсвилл одним из самых глубоких в Мексиканском заливе.

Экспорт и импорт не является проблемой для региона Рио — Южный Техас благодаря международному порту Браунсвилл. Если вы планируете открыть производство в Северной Америке для Северной Америки, посмотрите, что вам может предложить регион Рио — Южный Техас. Сотрудники COSTEP с удовольствием помогут вам. Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.costep.org или следите за нашим аккаунтом в социальных сетях @COSTEP.

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SOURCE Council for South Texas Economic Progress