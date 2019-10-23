Mortgage Translations Clearinghouse 现提供中文及西班牙文资料

联邦住房金融局 (FHFA)、房地美(OTCQB:FMCC) 及房利美 (FNMA/OTCQB) 今日宣布向 Mortgage Translations Clearinghouse 加入繁体中文资料。 Tweet this

FHFA 住房任务与目标部门副主任 Sandra Thompson 说道：

"为了让借贷人获得额外的语言资源，帮助他们完成抵押贷款流程，扩充 Mortgage Translations Clearinghouse 是一种行之有效的方式。FHFA 将继续与房利美及房地美合作，携手推进'语言服务多年计划'(Language Access Multi-Year Plan)，这可能包括向 Mortgage Translations 网站加入更多经过翻译的抵押贷款文件。"

FHFA、房地美及房利美已经联合业界专家、消费者保护团体以及诸如消费者金融保护局 (Consumer Financial Protection Bureau) 等政府机构，协力编写一系列线上抵押贷款文件、教育资料以及西班牙文与繁体中文-英文术语表。预计该术语表将十分有利于整个抵押贷款行业采用标准化的一致翻译。

房地美单户住宅可负担贷款及信贷获取业务资深副总裁 Danny Gardner 说道："房地美很荣幸能与 FHFA 及房利美携手扩充这项重要资源，更好地满足现在及未来的借贷人日益增长的语言需求。在如今的新兴住房市场上，快速增长的华语人口是不容忽视的重要力量，而新的语言选择及实用资源无疑将造福这个群体，帮助他们完成抵押贷款流程，顺利拥有自己的住房。"

房利美产品开发及可负担住房业务副总裁 Jonathan Lawless 说道："房利美很高兴能继续与 FHFA 及房地美合作，携手扩充 Mortgage Translations Clearinghouse 的资源。向线上资源库加入翻译成中文的文件，将帮助我们身处的抵押贷款行业更好地服务于习惯说中文的潜在购房者，而这一群体人数庞大。"

未来几年 Mortgage Translations Clearinghouse 中还将加入英语能力有限的家庭常用的另外三种语言：越南文、韩文及菲律宾文。

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关于 FHFA

联邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency，简称 FHFA）负责监管房利美、房地美以及 11 家联邦住房贷款银行。这些政府赞助企业为美国抵押贷款市场及金融机构提供了超过 6.3 万亿美元的资金。更多资讯请参见 www.FHFA.gov 、Twitter @FHFA 、 YouTube 及 LinkedIn 。

关于房地美

房地美 (Freddie Mac) 透过向贷款商提供抵押贷款资金，帮助数百万想购房的家庭及个人圆梦。自 1970 年由美国国会创立以来，我们做了大量工作，让全美各地的购房者及租客能够以更实惠的价格更轻松地买到或租到住房。我们正在为购房者、租客、贷款商、投资者及纳税人打造更好的住房金融体系。更多资讯请参见 FreddieMac.com 、Twitter @FreddieMac 及房地美的部落格 FreddieMac.com/blog 。

关于房利美

房利美 (Fannie Mae) 帮助数百万美国人获得 30 年期固定利率抵押贷款及价格实惠的出租房屋。我们与贷款商合作，为全美的家庭提供住房机会。我们正在推动住房金融方面的积极变革，目的是简化购房流程，同时减少费用及风险。如需更多资讯，请浏览 fanniemae.com 并在 twitter.com/FannieMae 、 YouTube 及 LinkedIn 上关注我们。

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SOURCE Fannie Mae