Mortgage Translations Clearinghouse 現提供中文及西班牙文資料

聯邦住房金融局 (FHFA)、房地美(OTCQB:FMCC) 及房利美 (FNMA/OTCQB) 今日宣佈向 Mortgage Translations Clearinghouse 加入繁體中文資料。 Tweet this

FHFA 住房任務與目標部門副主任 Sandra Thompson 說道：「為了讓借貸人獲得額外的語言資源，幫助他們完成抵押貸款流程，擴充 Mortgage Translations Clearinghouse 是一種行之有效的方式。FHFA 將繼續與房利美及房地美合作，攜手推進『語言服務多年計劃』(Language Access Multi-Year Plan)，這可能包括向 Mortgage Translations 網站加入更多經過翻譯的抵押貸款文件。」

FHFA、房地美及房利美已經聯合業界專家、消費者保護團體以及諸如消費者金融保護局 (Consumer Financial Protection Bureau) 等政府機構，協力編寫一系列線上抵押貸款文件、教育資料以及西班牙文與繁體中文-英文術語表。預計該術語表將十分有利於整個抵押貸款行業採用標準化的一致翻譯。

房地美單戶住宅可負擔貸款及信貸獲取業務資深副總裁 Danny Gardner 說道：「房地美很榮幸能與 FHFA 及房利美攜手擴充這項重要資源，更好地滿足現在及未來的借貸人日益增長的語言需求。在如今的新興住房市場上，快速增長的華語人口是不容忽視的重要力量，而新的語言選擇及實用資源無疑將造福這個群體，幫助他們完成抵押貸款流程，順利擁有自己的住房。」

房利美產品開發及可負擔住房業務副總裁 Jonathan Lawless 說道：「房利美很高興能繼續與 FHFA 及房地美合作，攜手擴充 Mortgage Translations Clearinghouse 的資源。向線上資源庫加入翻譯成中文的文件，將幫助我們身處的抵押貸款行業更好地服務於習慣說中文的潛在購房者，而這一群體人數龐大。」

未來幾年 Mortgage Translations Clearinghouse 中還將加入英語能力有限的家庭常用的另外三種語言：越南文、韓文及菲律賓文。



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聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency，簡稱 FHFA）負責監管房利美、房地美以及 11 家聯邦住房貸款銀行。這些政府贊助企業為美國抵押貸款市場及金融機構提供了超過 6.3 萬億美元的資金。更多資訊請參見 www.FHFA.gov、Twitter @FHFA、YouTube 及 LinkedIn。

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房地美 (Freddie Mac) 透過向貸款商提供抵押貸款資金，幫助數百萬想購房的家庭及個人圓夢。自 1970 年由美國國會創立以來，我們做了大量工作，讓全美各地的購房者及租客能夠以更實惠的價格更輕鬆地買到或租到住房。我們正在為購房者、租客、貸款商、投資者及納稅人打造更好的住房金融體系。更多資訊請參見 FreddieMac.com、Twitter @FreddieMac 及房地美的部落格 FreddieMac.com/blog。

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