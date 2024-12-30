MOVA Yenilikçi ürünlerini Türkiye'de piyasaya sürüyor.

İSTANBUL, 30 Aralık 2024 /PRNewswire/ -- Küresel akıllı ev markası DREAME'nin alt markası MOVA, "Move on, ventures await" sloganıyla Türkiye'de yeni ürünlerini piyasaya sürdüğünü duyurdu. Genç nesilleri hedefleyen MOVA Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya, Güneydoğu Asya, Doğu Asya ve Orta Doğu'daki pazar varlığını genişletiyor.

MOVA, Türkiye'de beş ürününü piyasaya sürüyor: S20 Ultra, E30 Ultra, S10 Plus, S10 ve M1; her biri kullanıcı rahatlığını ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için en son teknoloji ve tasarıma sahip.

S20 Ultra – MOVA'nın temsili ürünü

Ürün Twin Rubber Brush, VibroTurbo Mopping System ve RoboSwing Mopping Technology gibi özellikleriyle olağanüstü temizlik gücü sunuyor. Etkileyici 8300Pa emiş gücü* ve üstün temizlik performansı için 60°C sıcak suda* kendi kendini temizleyen paspasa sahip. S20 Ultra ayrıca Ana Fırça ve Akıllı Paspas Kaldırma, Gelişmiş Rota Planlama ve kolay, özelleştirilmiş kullanım için Uygulama Kontrolü içeren akıllı bir temizlik stratejisi içeriyor. Bakım açısından Otomatik Boşaltma, Kendi Kendini Temizleyen Paspas ve Sıcak Hava ile Kurutmanın yanı sıra Otomatik Çözelti Doldurma, Otomatik Su Doldurma ve isteğe bağlı Otomatik Doldurma ve Boşaltma sunuyor.

E30 Ultra – MOVA'nın En Çok Satanı

E30 Ultra, 75 güne kadar eller serbest kullanım sağlayan DualBoost 2.0 sistemi ile birleştirilmiş güçlü 7.000Pa Vormax™ emişi* ile bilinen en çok satan ürünlerden biri. Ürün ayrıca Akıllı Halı Temizleme teknolojisine ve kapsamlı ve etkili bir temizlik için RoboSwing™ Mopping Teknolojisine sahip yeni DuoScrub™ Mopping Sistemine sahip. E30 Ultra, 10,5 mm Paspas Kaldırma, Engellerden Kaçınma özelliklerine sahip olup Esnek Uygulama Kontrolü ve Sesli Asistan Entegrasyonu (Alexa, Siri ve Google Assistant ile uyumlu) sayesinde hem akıllı hem de kolay kullanım sunuyor.

MOVA S10 Plus & S10 - Temizliğin Gücünü Ortaya Çıkarın

S10, 7.000Pa emiş gücüyle yiyecek kırıntıları, çöpler ve evcil hayvan tüylerini kolayca alır ve sert zeminlerden halılara sorunsuzca geçiş yapıyor. VibroTurbo™ Mopping System, RoboSwing Mopping Technology ve Auto-Empty into a 4L E12 Dust Bag (yalnızca S10Plus) özelliklerine sahip olan bu ürün, halılar için özelleştirilmiş bir temizlik yaklaşımı ve daha sağlıklı bir ev için minimum çaba sunuyor.

MOVA M1 – Kompakt Tasarım, Verimli Temizlik

7,6 cm yüksekliği ve 32,5 cm çapı, M1'in mobilyaların altında kolayca kayarak gizli tozlara ulaşmasını sağlıyor. 4.500Pa emiş, SoF LiDAR Lazer Navigasyon, Uygulama Kontrolü ve Süpürge-Paspas Kombinasyonu sunarak gelişmiş performans için birden fazla sensörle dar alanlarda etkili temizlik sağlıyor.

(*Veriler Dreame Lab'dan alınmıştır. Gerçek performans, gerçek ortam ve kullanıma bağlı olarak değişebilir)

MOVA'nın Küresel Genişleme ve İnovasyonu

MOVA şu anda 30'dan fazla ülkede mevcut ve Türkiye'ye girişi de küresel büyümesinde önemli bir adım teşkil ediyor. Akıllı ev teknolojisine odaklanan marka, tasarım ve teknolojideki sürekli yeniliklerle ev aletlerinin geleceğini genişletiyor. MOVA'nın yeni ürünlerine Trendyol (https://www.trendyol.com/magaza/mova-robotik-resmi-magazasi-m-961193?sst=0) adresinden ve daha fazla bilgiye sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz.

MOVA, 2025 yılının başından itibaren tüm pazarlarda seçili modeller için 3 yıllık bir garanti politikası uygulamaya karar verdi. Robotik elektrikli süpürgeler için geçerli model E30 Ultra olup başka yeni modeller de bunu takip edecek.

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